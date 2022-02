Premier: Im silniejsza gospodarka, tym silniejsze i bardziej bezpieczne państwo

Im silniejsza gospodarka, tym silniejsze i bardziej bezpieczne państwo - to słowa premiera Mateusza Morawieckiego skierowane do uczestników forum gospodarczego pt. „Silna Polska, Silną Gospodarką. Kompas dla przedsiębiorstw Polski Zachodniej”, które w czwartek odbyło się w Gorzowie Wlkp.

Forum zostało zorganizowane z okazji 25-lecia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jego celem było przedstawienie przedsiębiorcom i samorządowcom oferty wsparcia ze strony instytucji rządowych. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób.



Wydarzenie honorowym patronatem objął premier Mateusz Morawiecki, a zebrani w sali Filharmonii Gorzowskiej na początku forum mogli obejrzeć i posłuchać wystąpienia premiera wyświetlonego na dużym ekranie.





„Spośród 25 największych gospodarek na świecie Polska osiągnęła drugi wynik w rozwoju”

Szef rządu mówił w nim, że specjalne strefy ekonomiczne stały się przyczółkami inwestycyjnymi i magnesem przyciągającym kapitał. Przypomniał, że początkowo korzystały z nich firmy zagraniczne, ale z upływem czasu coraz większe wsparcie pozyskiwali również polscy przedsiębiorcy.– Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że w ciągu tych ostatni 30 lat spośród 25 największych gospodarek na świecie Polska osiągnęła drugi wynik w rozwoju. Nasza gospodarka wzrosła o ponad 850 proc. i tylko Chiny były w tym czasie lepsze. Jeśli spojrzymy na skalę trudności, z jakimi zaczynaliśmy, jeszcze bardziej wtedy docenimy ten wynik – powiedział premier.

Według niego nie udałoby się polskiej gospodarce osiągnąć takiego sukcesu bez wysiłku ludzi pracujących w strefach ekonomicznych i przedsiębiorców inwestujących w nich swoje pieniądze.





„Im silniejsza gospodarka, tym silniejsze i bardziej bezpieczne państwo”

– Im silniejsza gospodarka, tym silniejsze i bardziej bezpieczne państwo. Te słowa nabierają jeszcze większego znaczenia w kontekście globalnych napięć, jakich jesteśmy świadkami. Silna gospodarka to przecież klucz do suwerenności, a tej nie zbudujemy bez wzmacniania polskiego kapitału i bez nowego impulsu innowacyjnego – zaznaczył premier.Szef rządu ocenił, że przez wiele lat w Polsce pokutowało myślenie, że kapitał wystarczy tylko zaimportować, a razem z nim przyjdą miejsca pracy i dobrobyt.– powiedział Morawiecki.Premier zaznaczył, że poprzeczka jest zawieszona wysoko, ale polscy przedsiębiorcy co roku udowadniają, że tylko takie cele ich interesują. –Możemy je osiągnąć działając ramię w ramię, biznes prywatny z mądrym wsparciem państwa – zakończył Morawiecki.Przeczytaj też: Kursy walut NBP w czwartek 17 lutego: euro, dolara, funta i franka szwajcarskiego

Jednym z gości forum był wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, który mówił, że inwestycje to obecnie jedno z kół zamachowych polskiej gospodarki.



– Za nami rekordowy – pod względem liczby inwestycji i ich wartości – rok w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Na koniec grudnia 2021 r. mieliśmy 713 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości ponad 37,1 mld zł. Co równie istotne – 72 proc. ogólnej liczby inwestycji stanowiły polskie firmy, zaś 60 proc. wszystkich inwestycji stanowiły przedsięwzięcia firm z sektora MŚP – powiedział wiceminister Piechowiak.





Wsparcie nowych inwestycji

Jak przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE w ub. r. wydano 54 decyzje o wsparciu nowych inwestycji o łącznej wartości ponad 5 mld zł. Pod względem deklarowanej wartości nowych inwestycji w 2021 r. Kostrzyńsko-Słubicka SSE, z wynikiem 5,02 mld zł, zanotowała drugi najlepszy wynik wśród wszystkich stref w kraju. Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu - z wynikiem 5,282 mld zł - znajduje się Katowicka SSE.Przeczytaj też: Dzięki przygotowanemu przez fiskus serwisowi internetowemu Twój e-PIT nie trzeba już szukać skomplikowanych programów do rozliczania podatków

Po utworzeniu w 2018 r. Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) cała Polska stała się jednolitym obszarem inwestycji i zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie tylko – jak wcześniej - na terenie specjalnych stref ekonomicznych. SSE zarządzają obecnie poszczególnymi częściami PSI.





Debata i warsztaty z udziałem urzędników państwowych

źródło: pap

Zebrani na forum przedsiębiorcy mogli wysłuchać debaty i wziąć udział w warsztatach z udziałem urzędników państwowych, by poznać ofertę wsparcia jaką oferują reprezentowane przez nich instytucje.