Polak z trafieniem na Camp Nou, starcie gigantów na remis

SSC Napoli zremisowało na wyjeździe z Barceloną 1:1 w 1/16 Ligi Europy, w meczu przez wielu nazywanym przedwczesnym finałem. Bramkę dla gości zdobył polski pomocnik, Piotr Zieliński.

Barcelona, po raz pierwszy od kilkunastu lat, miała spędzić wiosnę nie w Lidze Mistrzów, a w pucharze pocieszenia. Napoli z kolei, po słabszym sezonie odbiło się i walczy o “scudetto”.



Jednak od początku meczu to “Duma Katalonii” przeszła do natarcia, chcąc zaznaczyć dominację. Goście nie byli w stanie wymienić kilku podań, ale zdołali przetrwać napór gospodarzy.



Zieliński, z początku niewidoczny, stopniowo zaczął się rozkręcać. W 22. minucie obsłużył Victora Osimhena, ale tego zatrzymał bramkarz Barcelony, Marc-Andre ter Stegen.



W 29. minucie Elmas wyprowadził Zielińskiego na czystą pozycję. Co prawda Ter-Stegen zatrzymał Polaka, ale wobec dobitki był bezradny. Napoli miało wymarzony wynik.



W drugiej połowie, goście schowali się nie za podwójną, a za potrójną gardą. Nawet bramka Ferrana Torresa po rzucie karnym nie zmieniła usposobienia Włochów. Napoli nie było w stanie zagrozić bramce Barcelony, ale gospodarze również nie potrafili przełożyć przewagi optycznej na konkrety.



Niewidoczny w drugiej połowie Polak zszedł z boiska w 80. minucie. Od tego czasu, przebieg meczu nie uległ zmianie. Głęboko cofnięte Napoli zdołało obronić remis, ale w następnym spotkaniu muszą pokazać coś więcej, by myśleć o awansie do następnej fazy.



Kibice Napoli zapewne życzą sobie, aby Zieliński utrzymał formę także w rewanżowym spotkaniu. My mamy nadzieję, że lider drużyny z Neapolu przełoży dyspozycję klubową na marcowe zmagania reprezentacyjne o awans na Mistrzostwa Świata.