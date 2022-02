ZSRR „wiecznie żywy”? Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy mówi, kiedy ten twór zniknie

Całkowicie podzielam stanowisko śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego; on doskonale zdawał sobie sprawę z imperialnych zakusów Rosji. Niestety, Rosja chce dyktować całemu światu, jak powinny rozwijać się inne kraje – mówi w wywiadzie dla TVP Info Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. Komentując ostatnie doniesienia o ostrzale prowadzonym przez prorosyjskich separatystów w Donbasie ocenia, że dzieje się to wyłącznie dzięki wsparciu ich przez Federację Rosyjską oraz jest „realizowane jej rękami”. Dodaje przy tym, że nie spodziewa się „pełnowymiarowej inwazji”.

Czytaj więcej w raporcie: Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę



Szereg miejscowości w Donbasie zostało w czwartek ostrzelanych przez artylerię. W miejscowości Trijicke ostrzał prowadzono z czołgu – wskazują władze Ukrainy podkreślając, że to poważne naruszenie porozumień mińskich.



W wywiadzie dla TVP Info przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy ocenia, że wydarzenia w Donbasie są najlepszym przykładem tego, jak Rosja wykonuje swoje zobowiązania do deeskalacji konfliktu.





Stefanczuk: Nie ma wskazań dla pełnowymiarowej inwazji

#wieszwiecej Polub nas

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy wdzięczny polskim parlamentarzystom

teraz odtwarzane Terlecki na Ukrainie: Wybraliśmy ten dzień, bo informowano nas, że nastąpi rosyjska agresja

– Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy też informacje o ostrzale przedszkoli na tym terenie. Tam są nasi ukraińscy obywatele, a okupanci nie biorą żadnej odpowiedzialności za ich życie i zdrowie. Dziś rano, jak tylko otrzymaliśmy te informacje, prezydent (Wołodymyr) Zełenski osobiście dokonał inspekcji tego, co dzieje się na okupowanych terytoriach – mówi Rusłan Stefanczuk.Pytany, czy istnieje obawa przed rosyjskim atakiem mówi, że wg najnowszych danych – o czym mówił także ukraiński prezydent – nie ma wskazań dla pełnowymiarowej inwazji na całej linii granicy. – Nie znaczy to, że nie może dojść do punktowych wtargnięć na terytorium Ukrainy – ocenił.– Ukraina nigdy nie będzie prowokować pierwsza, Ukraina nie będzie przechodzić do agresywnej ofensywy. Uważamy, że wszystko, co możemy zrobić, należy do dyplomacji – podkreślił rozmówca TVP Info.Wyraził przy tym wdzięczność, m.in. „przyjaciołom z Polski i krajów bałtyckich” za to, że „zjednoczyli się wokół Ukrainy i naciskają na cały świat w celu deeskalacji konfliktu, rozdmuchiwanego przede wszystkim przez Federację Rosyjską”.Dziękował także polskim parlamentarzystom, którzy przybyli na Ukrainę w geście solidarności i wsparcia w obliczu rosyjskiego ataku. – Widziałem, że się nie boją. Przyjechali, by swoją obecnością, swoim oświadczeniem wesprzeć ukraiński parlament, ukraiński naród – dodał Stefanczuk.

„Polityka ustępstw wobec Rosji nie przyniesie efektów”

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy odnosząc się dowskazał, że podziela stanowisko nieżyjącego polskiego prezydenta, przestrzegającego przed działaniami Rosji.

– On doskonale zdawał sobie sprawę z imperialnych zakus Rosji, które były demonstrowane na przestrzeni lat. Myślę, że polityka niektórych państw: stosowanie metody zaspokojenia agresora, polityka ustępstw, nie odniesie spodziewanych efektów – ocenił.



– Niestety, Rosja chce dyktować całemu światu, jak powinny rozwijać się inne kraje. Nasze stanowisko jest inne: uważamy, że każdy kraj może wybierać swoją drogę rozwoju. Zawsze powtarzam, że nie powinniśmy cieszyć się myślą, że Związek Sowiecki upadł w 1990 roku. On zniknie wówczas, gdy Ukraina, Rosja, Gruzja, Mołdawia oraz inne kraje, które pragną iść drogą członkostwa w Unii Europejskiej, w sojuszu obronnym NATO, będą mogły zrealizować swoje prawo – podkreślił ukraiński polityk.



Zaapelował przy tym o zrozumienie, że aktualnie Ukraina walczy nie tylko o siebie i nawet nie tylko o Europę: „Ukraina walczy o prawo do dokonywania cywilizacyjnych wyborów” – podkreślił.



Zobacz także: Mapa rosyjskich celów na Ukrainie? „Mają podobne dla innych krajów europejskich”