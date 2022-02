Samochód uderzył w drzewo i złamał się na pół. Kierowca wyszedł o własnych siłach

Do niebezpiecznego wypadku doszło w miejscowości Wojsławice pod Kluczborkiem. Samochód osobowy wypadł z jedni i uderzył w przydrożne drzewo. Uderzenie było tak silne, że pojazd rozpadł się na dwie części.

Do wypadku doszło w środę około godziny 13. „Kierujący pojazdem zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo, w wyniku czego doszło do poważnego uszkodzenia samochodu oraz zablokowania drogi” – poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na Facebooku.



Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach. Z obrażeniami został przewieziony do szpitala.





W dniu 16.02.2022 około godziny 13:00 do SK KP w Kluczborku wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w... Opublikowany przez Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku Środa, 16 lutego 2022

