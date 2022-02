Stoltenberg w programie „Gość Wiadomości”: Rosja może zaatakować w każdej chwili

– Rosja dokonała największej koncentracji wojsk od czasu zakończenia zimnej wojny. Cały czas zachowuje zdolności do zaatakowania Ukrainy. Czy to zrobi? Nikt nie jest w stanie powiedzieć tego z pełnym przekonaniem. Nikt nie wie, czy dojdzie do pełnego ataku, czy też do działań w mniejszym wymiarze – powiedział w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info Jens Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO zapytany o to, w jaki sposób zareaguje sojusz, jeśli Władimir Putin zdecyduje się na atak, podkreślił, że „Rosja zapłaci wysoką cenę za jakikolwiek naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy.



– Sojusznicy jasno podkreślili, że nałożą sankcje. Warto podkreślić, że cały czas trwa wsparcie militarne dla Ukrainy. Trzeba też pamiętać, że ukraińska armia jest dużo silniejsza niż w przypadku aneksji Krymu. NATO wspiera Ukrainę w walce o prawo do samoobrony. Zwiększamy także naszą obecność na wschodniej flance – powiedział Stoltenberg.



Wkrótce odbędzie się szczyt NATO w Madrycie. Co sojusz może zaproponować Kijowowi?



– NATO od wielu lat okazuje wsparcie Ukraińcom, przede wszystkim jest to wsparcie polityczne dla integralności terytorialnej. Do tego uruchomiliśmy całe mnóstwo programów szkoleniowych, wspierających potencjał obronny Ukrainy. Dotyczy on całego rodzaju sił zbrojnych – od cyberbezpieczeństwa po marynarkę wojenną. Także członkowie NATO przekazali ukraińskiej armii broń. Wspieramy Ukrainę w prawie do samoobrony – podkreślił sekretarz generalny NATO.

Latem z terenów Białorusi doszło do szturmu migrantów na granice Polski, a także państw bałtyckich. Stoltenberg odniósł się także do tego zagadnienia.



– Rosja i Białoruś cały czas pogłębiają integrację wojskową. Jednak jest różnica w użyciu migrantów jako broni, a gromadzeniem ogromnej armii, co Rosja czyni w przypadku Ukrainy. Wspólny mianownikiem jest to, że widać, iż mamy do czynienia z próbą zastraszenia sąsiadów – dodał.



Stoltenberg podkreślił, że sojusz zapewnia Polsce 100-procentowe bezpieczeństwo.



Sekretarz generalny NATO odniósł się także do koncentracji rosyjskich wojsk w Obwodzie Kaliningradzkim.



– Obserwujemy wzmożoną aktywność rosyjskiej armii od morza Barentsa przez Bałtyk aż po morze Czarne. Sojusz reaguje na to zwiększając swoją gotowość, m.in. poprzez wysłanie dodatkowych wojsk na wschodnią flankę, w tym do Polski. Do tego warto podkreślić, że cały czas utrzymujemy wiarygodne zdolności zaczepne poprzez inwestycje w sprzęt wojskowy, tak jak czyni m.in. wasz kraj – spuentował.