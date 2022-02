Rosja wzywa Stany Zjednoczone. Wspomina o „środkach militarno-technicznych”

Władze Rosji oświadczyły w czwartek, że w razie „braku gotowości” USA do porozumiewania się w sprawie prawnie wiążących tzw. gwarancji bezpieczeństwa, Moskwa „będzie zmuszona reagować, w tym drogą realizacji środków o charakterze militarno-technicznym”.

Zapowiedź ta znalazła się w formalnej odpowiedzi na propozycje Waszyngtonu, przedstawione Moskwie na jej żądania w sferze bezpieczeństwa. Jak ocenia Agencja Reutera, „środki militarno-techniczne” mogą oznaczać m.in. takie działania, jak rozmieszczenie pocisków i wojsk.



„Przy braku gotowości strony amerykańskiej do porozumiewania się na temat twardych, prawnie wiążących gwarancji zapewnienia naszego bezpieczeństwa ze strony USA i ich sojuszników, Rosja będzie zmuszona reagować, w tym drogą realizacji środków o charakterze militarno-technicznym” – głosi dokument.





Żądania Rosji

#wieszwiecej Polub nas

Według władz Rosji– dodano w dokumencie.Władze Rosji oświadczyły, że polityka „otwartych drzwi” NATO „jest sprzeczna z podstawowymi zobowiązaniami przyjętymi w ramach OBWE” i że oczekują od NATO „konkretnych propozycji na temat treści i form prawnego utrwalenia rezygnacji z dalszego rozszerzenia NATO na »Wschód«”.

Nie jest planowana inwazja na Ukrainę

Rosja wydaliła zastępcę ambasadora USA Wiceszef placówki dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w Rosji Bartle Gorman został wydalony z tego kraju – potwierdziła w czwartek ambasada USA w... zobacz więcej

Rosja zaprzeczyła, by planowała zaatakowanie sąsiedniej Ukrainy. „Nie ma żadnej »inwazji rosyjskiej« na Ukrainę, o czym od jesieni zeszłego roku mówią na szczeblu oficjalnym USA i ich sojusznicy i nie jest ona planowana” – napisano w dokumencie. Strona rosyjska oświadczyła następnie, że „twierdzenia, iż Rosja jest »odpowiedzialna za eskalację« nie mogą być ocenione inaczej, niż jako próba okazania presji i zdeprecjonowania propozycji Rosji w sprawie gwarancji bezpieczeństwa”.– głosi dokument.Napisano w nim również, odnosząc się do konfliktu w Donbasie i rosyjskiej aneksji Krymu, że utrata integralności terytorialnej Ukrainy jest „rezultatem procesów wewnętrznych”, które zaszły w tym kraju, a konflikt w Donbasie „ma przyczyny wewnętrzne”.Przeczytaj też: Brytyjski minister obrony: Ukraina jest na drodze do członkostwa w NATO

Propozycja dla USA

Spełnienie tzw. gwarancji bezpieczeństwa

źródło: pap

W opublikowanym tekście stwierdzono, iż Rosja proponuje Stanom Zjednoczonym, by zająć się „wspólnym wypracowaniem nowego »równania bezpieczeństwa«”. Jako jego element Rosja wymienia kwestię pocisków średniego i krótszego zasięgu. „Uważamy, że ta kategoria zbrojeń jest niezbędnym komponentem nowego »równania bezpieczeństwa«, które powinny wspólnie wypracować Rosja i USA” – napisano w rosyjskiej odpowiedzi.Dokument głosi, iż Rosja „odnotowuje gotowość USA do merytorycznej pracy nad poszczególnymi krokami dotyczącymi kontroli zbrojeń i obniżenia zagrożeń”. Jednocześnie strona rosyjska zażądała, by jej postulaty były rozpatrywane łącznie. Oświadczyła, że „pakietowy charakter propozycji rosyjskich został zignorowany” i wybrano z nich „wygodne” tematy.W grudniu Rosja ogłosiła żądania, nazywane przez nią gwarancjami bezpieczeństwa, których spełnienia domaga się od państw zachodnich.Przeczytaj też: W którym kierunku posuwają się rosyjskie wojska? Sekretarz stanu USA alarmuje