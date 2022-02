Pogodowy armagedon, wiatr nawet 170 km/h. „Po niżu Dudley przyjdzie Eunice”

IMGW obniżyło stopnie niektórych ostrzeżeń meteorologicznych na czwartek i piątek. Obecnie najwyższy stopień to drugi, a nie trzeci – jak wcześniej prognozowano. Minionej nocy Polska dostała się w zasięg bardzo aktywnego układu niskiego ciśnienia o imieniu Dudley (Ylenia) – wyjaśniają eksperci IMGW. Największe zanotowane w ostatnich godzinach porywy wiatru przekraczały 170 km/h. Z prognoz wynika, że na spokojniejszą pogodę trzeba poczekać do niedzieli 20 lutego. Synoptycy ostrzegają jednak: po niżu Dudley przyjdzie Eunice.

Zgodnie z prognozą i wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeniami 2. i 3. stopnia, wystąpiły bardzo silne porywy wiatru powodując liczne zniszczenia w całym kraju. Za sprawą wspomnianego niżu Dudley w drugiej połowie nocy ze środy na czwartek różnica ciśnienia pomiędzy północną i południową Polską wyniosła niemal 30 hPa.





Potężny wiatr i ogrom zniszczeń

Maksymalna prędkość wiatru w km/h na stacjach telemetrycznych w dniu 17.02.2022; źródło: IMGW-PIB

Runął potężny dźwig

Poprawa pogody? „W piątek nieco spokojniej”

Niż Eunice – niewykluczone trąby powietrzne

Źródło: IMGW-PIB

Kiedy poprawa pogody?

Źródło: IMGW-PIB

źródło: IMGW, portal tvp.info

„Wysoka temperatura i duża zawartość wilgoci w powietrzu wygenerowała sporą ilość energii, która przy sprzyjających warunkach wiatrowych pozwoliła na. Dodatkowo przejściu frontu towarzyszyły silne opady deszczu i opady niewielkiego gradu” – podsumowują minioną noc synoptycy.W wielu miejscach Polski zachodniej i południowej notowano porywy wiatru około 100 km/h. Najsilniejsze zanotowano na stacji w Dziwnowie 134 km/h, w Lesznie 117 km/h. Silnie wiało również w górach: Tatry 131 km/h, Karkonosze 171 km/h.Jeszcze w czwartek Polska nadal była w zasięgu zatoki niżowej, nadal też miejscami występowały opady deszczu, porywisty wiatr nawet do 100 km/h i burze.W Krakowie wichura przewróciła 30-metrowego żurawia wieżowego. Zginęli 23- i 64-latek.„Piątek przyniesie nieco spokojniejszą pogodę. Największe porywy wiatru, do 80 km/h, wystąpią nad morzem i do 65 km/h na południu kraju, w Tatrach do 90 km/h, a w Sudetach do 140 km/h. Temperatura wyniesie od 4 do 9 stopni Celsjusza” – wskazują synoptycy IMGW.To jednak nie koniec pogodowych kłopotów:, który ponownie przyniesie gwałtowne porywy wiatru, przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i lokalne burze, niewykluczone trąby powietrzne.Według najnowszych prognoz, na Wybrzeżu porywy wiatru mogą osiągać 125 km/h, na północy kraju do 110 km/h, a na pozostałym obszarze do 90 km/h. Góry: w Karpatach do 130 km/h, w Sudetach do 150 km/h.„W sobotę wiatr nadal będzie silny, nad morzem bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 125 km/h, na północy kraju miejscami do 110 km/h, a na pozostałym obszarze do 90 km/h. Wieczorem stopniowo będzie słabł. Prognozujemy również przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, lokalnie burze. Więcej przejaśnień na południu kraju. Temperatura od 3 do 9 stopni Celsjusza” – prognozują eksperci.Kiedy możemy liczyć na koniec pogodowego armagedonu? Według synoptyków IMGW