Dzień Kota w „stolicy” kota. W tym mieście wzdłuż chodników stoją miski z kocią karmą

Jest tu most w kształcie kota, wzdłuż chodników rozstawione są miski z kocim jedzeniem, a znaki drogowe są pełne kocich motywów. Oto Houtong, niewielka miejscowość w północnym Tajwanie, gdzie obchodzące dziś swoje święto czworonogi, cieszą się szczególnymi względami.

Na początku XX wieku Houtong słynęło z największej i najbardziej zaawansowanej technologicznie kopalni węgla w tej części świata. Mieszkało tutaj ponad 6000 osób. Wszystko jednak zmieniło się, kiedy w 1990 roku zdecydowano o zakończeniu wydobycia.



Miejscowość z tętniącego życia górniczego miasteczka stała się senną wioską z zaledwie około setką mieszkańców.



Ponowne zmiany nadeszły 20 lat później za sprawą jednego z blogerów, który umieścił w sieci zdjęcia błąkających się po uliczkach wioski bezpańskich kotów. Dzięki mediom społecznościowym Houtong błyskawicznie stało się prawdziwą mekką miłośników futrzaków.



Za rzeszą turystów poszły inwestycje. Mieszkańcy poszli na całość. Zbudowano wielokrotnie nagradzany most w kształcie kota, ulice ozdobiono metalowymi tabliczkami z maleńkimi wzorami kocich łap, a w 2014 roku otwarto nawet… centrum edukacji i informacji "dla kotów".



Przed wybuchem pandemii COVID-19 miejscowość odwiedzało rocznie nawet milion turystów. Przeprowadzono także koci spis powszechny. Podczas jednego z nich naliczono aż 286 zwierząt.

Houtong Cat Village "Houtong" in Taiwanese means "monkey's nest", but this village that was once rich in coal mines is now famous for gathering a lot of cats. #デレステAR #白坂小梅 pic.twitter.com/9PHWK2R1AK

Almost forgot: the Houtong station has a giant bridge shaped like a (very abstract) cat hanging over it. The trains run under it.



Amazingly, you can actually ride the trains all the way out here from Taipei’s central station. pic.twitter.com/lXcQw0tbv1