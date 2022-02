Ostrzał ukraińskiej wsi. NATO: Rosja próbuje wygenerować pretekst

W czwartek rano doszło do ostrzelania ukraińskiej wsi Stanica Ługańska. Jak poinformował na Twitterze minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba „ciężkiej broni użyto z okupowanego terytorium Donbasu”. – Rosja próbuje wygenerować pretekst, by uderzyć na Ukrainę – ocenił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

„Ukraińska wieś Stanica Ługańska została ostrzelana z ciężkiej broni z okupowanego terytorium Donbasu. Uszkodzona infrastruktura cywilna” – napisał na Twitterze szef ukraińskiego MSZ.



O zniszczeniach w niewielkiej miejscowości informowała też ukraińska armia.



„Ze szczególnym cynizmem rosyjskie wojska okupacyjne przeprowadziły ostrzał miejscowości Stanica Ługańska w obwodzie donieckim” – napisał sztab na Facebooku.



W wyniku zastosowania ciężkiego uzbrojenia artyleryjskiego pociski trafiły w budynek przedszkola – przekazano. Według wstępnych danych dwie osoby cywilne doznały urazów. Służby medyczne poinformowały, że to pracownicy przedszkola – podaje Interfax-Ukraina.

Ukrainian Stanytsia Luhanska village was shelled with heavy weapons from the occupied territory of the Donbas. Civilian infrastructure damaged. We call on all partners to swiftly condemn this severe violation of Minsk agreements by Russia amid an already tense security situation.