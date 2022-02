Mapa rosyjskich celów na Ukrainie? „Mają podobne dla innych krajów europejskich”

Rosja stworzyła warunki do rozpoczęcia szeroko zakrojonej ofensywy wojskowej przeciwko Ukrainie. Siły skoncentrowane na granicy stanowią bezpośrednie zagrożenie dla Ukrainy i ultimatum dla Zachodu, czekając na sygnał z Kremla – uważa estoński wywiad. W opublikowanym raporcie opracowano mapę z lokalizacjami na Ukrainie, które mogą być celem Rosji. Rosyjski wywiad posiada podobne listy także dla innych krajów europejskich – podkreślają Estończycy.

Czytaj więcej w raporcie: Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę



Rosja kontynuuje przemieszczanie swoich wojsk w kierunku granicy z Ukrainą i prawdopodobnie przeprowadzi ograniczony atak militarny na ten kraj – mówi szef estońskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Mikk Marran. Według niego atak obejmowałby ostrzał rakietowy i okupację „kluczowego terenu” na Ukrainie.





„Nie zaatakują dużych miast”

Wywiad Estonii: Łatwiej zaatakować państwa bałtyckie

– W tej chwili oceniamy, że nie zaatakują miast o dużej populacji, ponieważ do kontrolowania tych obszarów potrzeba wielu żołnierzy. Ale nie ma pewności, jaką drogą mogą pójść rosyjskie wojska – oświadczył Marran podczas środowego briefingu dla mediów.Według estońskiego wywiadu inną możliwością może być intensyfikacja walk z siłami rządowymi na granicy z dwoma wspieranymi przez Rosję regionami separatystycznymi we wschodniej Ukrainie. – Taka eskalacja jest bardzo prawdopodobna. W ten sposób Rosja prawdopodobnie uzyskałaby wiarygodną możliwość zaprzeczenia (agresji) i uniknęłaby sankcji – powiedział Marran.Z opublikowanego dzień wcześniej przez estoński wywiad raportu wynika, że wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia miały „uzasadnić lub przykryć” wysłanie armii do sąsiedniego kraju.Wskazano przy tym, że prócz jednostek manewrowych na Białoruś po raz pierwszy wysłano systemy rakietowe Iskander i przeciwlotnicze systemy rakietowe typu ziemia-powietrze S-400.

„W przyszłości Rosja może nadal utrzymywać rotacyjną grupę sił na terytorium Białorusi. Byłoby to niekorzystne dla szerszej sytuacji bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i dla NATO, skracając czas przygotowania do ataku na państwa bałtyckie” – ocenia estoński wywiad.





Mapa celów na Ukrainie

Źródło: https://raport.valisluureamet.ee

źródło: portal tvp.info, valisluureamet.ee

W raporcie opublikowano także mapę, pokazującą cele na Ukrainie, które prawdopodobnie są obserwowane przez rosyjski wywiad.„W przypadku neutralizacji mogą zakłócić dowodzenie i zaopatrzenie ukraińskich sił zbrojnych oraz ukraińskie dostawy energii. Rosyjski wywiad posiada podobne listy także dla innych krajów europejskich” – podkreślają Estończycy.W konkluzjach raportu wskazano, że rosyjskie siły zbrojne są gotowe do rozpoczęcia „pełnowymiarowej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie od drugiej połowy lutego”. „Po osiągnięciu gotowości wojskowej do rozpoczęcia operacji potrzebna jest jedynie decyzja polityczna” – dodano.