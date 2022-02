Rosja wydaliła zastępcę ambasadora USA

Wiceszef placówki dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w Rosji Bartle Gorman został wydalony z tego kraju – potwierdziła w czwartek ambasada USA w Moskwie. Wcześniej wiadomość tę podał Departament Stanu USA.

Czytaj więcej w raporcie: Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę



Ambasada oświadczyła, że „może potwierdzić, iż Rosja wydaliła zastępcę szefa placówki dyplomatycznej” i dodała, że Gorman „był faktycznie drugą osobą w ambasadzie” i jednym z kluczowych współpracowników ambasadora Johna Sullivana.





„Nieuzasadnione działania Rosji”

teraz odtwarzane Ukraińskie wojsko: Przeprowadzono ostrzał wioski

źródło: PAP, portal tvp.info

„Działania Rosji wobec zastępcy ambasadora nie były uzasadnione. Rozpatrujemy ten krok jako eskalację w naszych stosunkach i analizujemy możliwe warianty odpowiedzi. Zastępca ambasadora miał ważną wizę. Spędził w Rosji niecałe trzy lata” – oświadczyła ambasada.Wcześniej w czwartek prezydent USA Joe Biden stwierdził, że wszystkie dostępne informacje wskazują na to, że „Rosja jest gotowa do wejścia na Ukrainę i może dojść do tego w ciągu najbliższych dni”.