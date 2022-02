Dlaczego marszałek Grodzki nie poleci rządowym samolotem do Kijowa. Wyjaśnia szef KPRM

Na podstawie informacji od Służby Ochrony Państwa musiałem podjąć decyzję o zablokowaniu realizacji przelotu o statusie HEAD marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu – poinformował Michał Dworczyk. Z wypowiedzi szefa KPRM wynika, że powodowane jest to surowymi wymogami bezpieczeństwa, którymi obwarowane są loty najważniejszych osób w państwie. – Gdyby to dotyczyło kogokolwiek innego, kogo obowiązują przepisy HEAD, dokładnie byłaby ta sama decyzja. Jako szef kancelarii premiera, jestem ostatecznie odpowiedzialny za organizację tych lotów – dodał.

Marszałek Grodzki zwrócił się do Kancelarii Premiera o organizację lotu w związku z planowaną wizytą na Ukrainie. Jako że marszałek Senatu zalicza się do grona najważniejszych osób w państwie, jego podróżom towarzyszą szczególne środki bezpieczeństwa.



– Loty najważniejszych osób w państwie, loty o statusie HEAD, uregulowane są m.in. w Ustawie o lotach najważniejszych osób w państwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, najważniejsze osoby w państwie i organizacja dla nich lotów jest obwarowana szeregiem przepisów, obostrzeń, w trosce oczywiście o bezpieczeństwo tych osób – powiedział Dworczyk, cytowany przez PAP.



– Wczoraj otrzymałem informacje od Służby Ochrony Państwa, dotyczące realizacji lotów o statusie HEAD do Kijowa, które spowodowały, że zgodnie z art. 4 Ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie, jako szef KPRM, musiałem podjąć decyzję o zablokowaniu realizacji tego przelotu. Poinformowałem o tym szefa Kancelarii Senatu i pana marszałka, jednocześnie deklarując, że oczywiście wszyscy senatorowie, którzy chcieliby polecieć do Kijowa, ale nie w statusie HEAD, tylko normalnym lotem, mogą zrealizować taki przelot i tutaj nie będzie najmniejszych problemów – wytłumaczył szef KPRM.



Dworczyk przekonywał, że odmowna decyzja nie ma nic wspólnego z faktem, że marszałek Grodzki jest związany z największą opozycyjną partią. – Gdyby to dotyczyło kogokolwiek innego, kogo obowiązują przepisy HEAD, dokładnie byłaby ta sama decyzja. Jako szef kancelarii premiera, jestem ostatecznie odpowiedzialny za organizację tych lotów – dodał.

W związku z nieprawdziwymi informacjami, przekazywanymi https://t.co/2wi9uei1eu przez niektórych polityków opozycji w sprawie wykorzystania samolotów rządowych dla przewozu osób o statusie HEAD, prezentuję poniższe oświadczenie ⤵️ pic.twitter.com/TJid1m9ot8 — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) February 17, 2022

źródło: PAP, twitter

Powtórzył, że zadeklarował marszałkowi Grodzkiemu, „że gdyby senatorowie czy wicemarszałkowie, czyli wszystkie osoby, które mogą latać w innym statusie niż status HEAD, chciałyby polecieć do Kijowa - samolot jest do ich dyspozycji”.Wicemarszałkowie nie skorzystają z tej propozycji. Wszyscy razem z marszałkiem Tomaszem Grodzkim polecą samolotem rejsowym.W czwartek marszałek Senatu Tomasz Grodzki udaje się wraz z delegacją z dwudniową wizytą na Ukrainę; w piątek spotka się tam m.in. z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim, premierem Denysem Szmyhalem oraz ministrem spraw zagranicznych Dmytrem Kułebą.Grodzki złoży wizytę na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. Marszałkowi na Ukrainie będą towarzyszyć wicemarszałkowie Senatu: Bogdan Borusewicz, Michał Kamiński i Marek Pęk, a także przewodniczący senackich komisji: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich, ustawodawczej – Krzysztof Kwiatkowski oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jan Filip Libicki, a także senator Wojciech Konieczny.