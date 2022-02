Biden o działaniach Rosji: Nie wycofali żadnych wojsk, sprowadzili więcej sił

Wszystkie wskazania, jakie mamy, mówią o tym, że Rosja jest gotowa do wejścia na Ukrainę i może dojść do tego w ciągu najbliższych dni – powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden. Dodał, że wciąż możliwe jest dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu.

„Wysokie ryzyko” ataku

#wieszwiecej Polub nas

– Wszystkie wskazania, jakie mamy, mówią o tym, że Rosja jest gotowa do wejścia na Ukrainę – powiedział Biden, zwracając się do dziennikarzy w drodze do śmigłowca Marine One. Jak dodał, istnieje „wysokie ryzyko”, że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni, a Rosja prowadzi obecnie „operację pod fałszywą flagą”, by wykreować pretekst do inwazji.– Nie wycofali żadnych wojsk, sprowadzili więcej sił – to jedno. Druga sprawa, to mamy powody, by uważać, że są zaangażowani w operację pod fałszywą flagą, by mieć wymówkę do wejścia [na Ukrainę] – przekonywał prezydent.

Pisemna odpowiedź Rosji

źródło: pap

Prezydent potwierdził, że USA otrzymały pisemną odpowiedź Rosji na amerykańskie kontrpropozycje dotyczące „gwarancji bezpieczeństwa” żądanych przez Moskwę. Odmówił jednak komentarza, bo jak przyznał, nie miał jeszcze szansy przeczytać dokumentu.Przeczytaj też: Brytyjski minister obrony: Ukraina jest na drodze do członkostwa w NATO