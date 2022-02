Prace drogowe. To województwo może liczyć na ponad 150 milionów dofinansowania

Ponad 150 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) wesprze w tym roku wykonanie 114 inwestycji lokalnych samorządów na terenie woj. śląskiego – podał w czwartek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Jak uściślił, dotacje przełożą się na prace na 89 km dróg powiatowych i 81 km dróg gminnych (23 z tych projektów to zadania kontynuowane z poprzednich lat). Wybudowane, przebudowane lub wyremontowane zostaną jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie, oświetlenie, przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania.





Do woj. śląskiego ma trafić 150,1 mln zł dotacji

#wieszwiecej Polub nas

– To jest bezpieczeństwo, to jest komfort podróżowania, to jest zdecydowanie lepsza jakość życia – mówił Wieczorek.Niektóre wskazane przez urząd dofinansowane inwestycje to: 3,5 mln zł dofinansowania na przebudowę ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach (pow. tarnogórski – od sierpnia 2022 do lipca 2023 r.) czy 4,7 mln zł dofinansowania na przebudowę układu drogowego i mostu w Ciścu (pow. Węgierska Górka - od lipca 2022 do czerwca 2023).Jednym z większych wymienionych zadań będzie przebudowa w pow. raciborskim: drogi nr 3056S od skrzyżowania z DW916 do skrzyżowania z DP3528S w Krzanowicach, remont od skrzyżowania z DP3528S do skrzyżowania z DW917 i przebudowa DP3529S od DK45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego w Borucinie (od maja 2022 do maja 2024).

RFRD wesprze również kwotą ponad 8 mln zł miejską część przebudowy ul. Piekarskiej w Bytomiu. Tramwaje Śląskie modernizują tamtejszą nietypową linię tramwajową, którą dotąd kursowały zabytkowe wozy. Miasto, prócz przebudowy podziemnej infrastruktury chce odnowić ulicę i chodniki, nadając części reprezentacyjny charakter.





Wsparcie RFRD

źródło: pap

Wojewoda wskazał, że ogółem do regionu w latach 2016-2021 trafiło już z RFRD (także gdy program dotacyjny w tym zakresie nosił jeszcze nazwę Funduszu Dróg Samorządowych) ogółem 770 mln zł – w tym ponad 363 mln zł dla gmin i ponad 407 mln zł dla powiatów. Zrealizowano 546 zadań na 608 km dróg – 359 na drogach gminnych (291 km) i 187 na drogach powiatowych (317 km).Przeczytaj też: PIE: W lutym rządowe tarcze obniżą inflację o prawie 2 pkt. Wieczorek dodał, że dotacje na drogi trafiały też do samorządów w ramach pomocy państwa w związku z naprawą infrastruktury po klęskach żywiołowych (ok. 200 mln zł w regionie), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.