Błaszczak ostro o spotkaniu Tusk-Kwaśniewski-Komorowski: Panu Bogu dziękuję, że…

Minister obrony narodowej został zapytany o spotkanie Donalda Tuska z byłymi prezydentami i byłymi ministrami. – Panu Bogu dziękuję, że to „byli” prezydenci i „byli” ministrowie – odpowiedział Mariusz Błaszczak. Szef MON wymienił dywizje, pułki i bataliony, które, jak powiedział, likwidowała koalicja PO–PSL. Zaznaczył też, że wszystkie one stacjonowały na wschód od Wisły.

Szef MON Mariusz Błaszczak uczestniczył w czwartek w spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli.



Pytany o informację o naruszeniach przez Rosję rozejmu w Donbasie Błaszczak powiedział, że „są one niepokojące, jak i cała postawa rosyjska”. Dodał, że niedotrzymywane deklaracje o deeskalacji „to jest polityka Kremla polegająca na niedotrzymywaniu umów".



Przypomniał, że pakt NATO-Rosja także został wielokrotnie naruszony. – To jest jeden z dowodów na brak wiarygodności strony rosyjskiej. Jedyną metodą na zatrzymanie agresywnej polityki rosyjskiej jest stanowczość, jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie można ulegać temu, co robi gospodarz Kremla – mówił Błaszczak dziennikarzom.

W czwartek w Centrum Prasowym „Foksal” odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa narodowego Polski z udziałem szefa PO Donalda Tuska, a także byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, byłych szefów MON, MSZ oraz generałów.



Moderatorem rozmów był lider Platformy Obywatelskiej. Zapytany o to wydarzenie Błaszczak powiedział:



– Panu Bogu dziękuję, że to „byli” prezydenci i „byli” ministrowie, bo przypomnę 2011 rok to był rok zły dla wojska polskiego. Zlikwidowano wówczas Pierwszą Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki, zlikwidowano pułk w Suwałkach, brygadę w Lublinie, batalion w Siedlcach – powiedział minister.



– Wszystkie te miasta leżą na wschód od Wisły. A więc wtedy, kiedy było zagrożenie, bo przypomnę, że w 2008 roku Rosja napadła na Gruzję, to wtedy rządzący z koalicji PO-PSL likwidowali jednostki wojskowe – dodał Błaszczak.



– Ale na szczęście to już historia. I dobrze dla bezpieczeństwa Polski, żeby to była historia – podsumował.