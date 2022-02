Przywiązywał psa łańcuchem do mebli. Tłumaczył, że po mieszkaniu biega dziecko

Policja wraz z Powiatowym Inspektorem Weterynarii, odebrała właścicielowi psa, któremu wiązał on taśmą pyszczek i przywiązywał go łańcuchem do mebli. Mężczyzna „tłumaczył”, że pupil musiał być przywiązany, gdyż po mieszkaniu biegało dziecko.

Do interwencji doszło w centrum Katowic. 2-letnia suczka, która przebywała w mieszkaniu mężczyzny, miała wiązany pyszczek taśmą i była przywiązana krótkim łańcuchem do mebli.



„50 cm łańcuch pozwalał psu tylko na siedzenie lub leżenie tylko obok szafki. 30-latek twierdził, że zapewnia godne warunki do życia psu. „Misia”, która nigdy nie wykazywała agresji, musiała być wg właściciela przywiązywana, gdyż po mieszkaniu biegało dziecko” – opisuje policja w komunikacie.



W trakcie wizyty policjantów, suczka nie miała nawet miski z wodą, Co więcej, kiedy ktokolwiek chciał psa pogłaskać, ten od razu kulił się ze strachu. Właściciel psa został w tej sprawie przesłuchany.



Pies decyzją Powiatowego Inspektora Weterynarii został oddany pod fachową opiekę do schroniska dla zwierząt. Czynności w tej sprawie trwają.

