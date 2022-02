Tyle Stuhr zarobił na gali organizowanej przez Trzaskowskiego. Mamy odpowiedź ratusza

Kilkadziesiąt tysięcy złotych zarobił Maciej Stuhr za poprowadzenie gali plebiscytu Warszawianka Roku 2021, organizowanej przez warszawski ratusz. W czasie dwugodzinnego wydarzenia aktor był na scenie przez kilkadziesiąt minut. Kilka miesięcy wcześniej wsparł inną inicjatywę Rafała Trzaskowskiego – Campus Polska Przyszłości, choć wówczas jedynie w roli gościa. Z informacji przesłanych portalowi tvp.info przez stołeczny Urząd Miasta wynika, że honorarium prowadzącego galę stanowiło znaczącą część kosztów organizacji całego wydarzenia – dużo większy niż choćby wynajęcie Teatru Studio z wyposażeniem technicznym.

O wsparciu aktora dla inicjatywy Rafała Trzaskowskiego pod koniec ubiegłorocznych wakacji pisały media. Występ Macieja Stuhra na organizowanym w Olsztynie Campusie Polska Przyszłości wywołał wiele komentarzy – do mediów przebiły się jego apele, żeby nie strofować części społeczeństwa za „grillowanie i disco polo”, choć chwilę później ze sceny aktor robił coś przeciwnego. Stwierdził wówczas:



„Musimy z nimi wejść w dialog. Nie możemy ich flekować za tego grilla i disco polo. Trzeba ich przekonać, że zamiast kiełbasy można zjeść czasem bakłażana, a zamiast disco polo posłuchać czegoś innego”.





Wsparcie Stuhra dla inicjatywy Trzaskowskiego

Wśród nominowanych Lempart i „babcia Kasia”

teraz odtwarzane Lempart i „babcia Kasia” w plebiscycie Trzaskowskiego. Czym zasłynęły?

Aktor zabrał też głos na temat polskiego społeczeństwa, odwołując się do odczuć swojego ojca, Jerzego Stuhra. – Narasta we mnie frustracja i cisną się łzy do oczu. Pokolenie moich rodziców walczyło przez pół życia z systemem komunistycznym. Przeżyli ekstazę po pokonaniu tamtego systemu, a teraz im się to rozpada, bo tak chce suweren. Więc jak patrzę na mojego ojca, to mam depresyjne nastroje – komentował ze scenyKilka miesięcy później Maciej Stuhr został wybrany przez warszawski ratusz na konferansjera gali plebiscytu Warszawianka Roku 2021.Stołeczny konkurs wzbudził spore kontrowersje jeszcze przed samą galą – za sprawą nominacji do prestiżowego tytułu. Wśród kandydatek znalazły się m.in. aktywistki opozycji, które zasłynęły językiem nienawiści i wulgarnymi atakami na ludzi:, o której stało sie głośno m.in. za sprawą jej okrzyku w kierunku policjanta: „Zamknij ryj, psie” i, która do jednej z funkcjonariuszek krzyczała z kolei: „Stara kur**o liżesz du** Kaczyńskiemu”.„Zaangażowane, mądre, empatyczne. Działające na rzecz kobiet, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego. Na rzecz Warszawy” – pisał w mediach społecznościowych, zachęcając do głosowania w plebiscycie.

O problemach z prawem obu kandydatek pisaliśmy na portalu tvp.info m.in. tutaj:

Ponad 33 tys. zł honorarium dla Macieja Stuhra

Źródło: BIP m.st. Warszawy

Ostatecznie tytuł Warszawianki Roku 2021 trafił dopseudonim Pączek, żołnierza AK, uczestniczki powstania warszawskiego, wieloletniej nauczycielki – statuetkę odebrała 9 listopada 2021 z rąk prezydenta Warszawy, podczas uroczystej gali plebiscytu. To tę galę poprowadził. Przedmiotem umowy było „prowadzenie konferansjerskie podczas Gali oraz udział w próbie generalnej Gali Plebiscytu Warszawianka Roku w Teatrze Studio”.Z pytaniami o koszty wydarzenia zwróciliśmy się do stołecznego ratusza. W odpowiedzi przygotowanej przez Biuro Merketingu Miasta czytamy, że

Znaczącą część tej kwoty stanowi honorarium prowadzącego galę Macieja Stuhra – to dokładnie 33 825 złotych. Jak wynika z zarejestrowanej transmisji wydarzenia, na scenie aktor był obecny przez niespełna 1,5 godziny, z czego głos zabierał przez kilkadziesiąt minut, m.in. zapowiadając nagrania z kolejnymi nominowanymi warszawiankami. Warto zauważyć, że w tej kwocie zabiera się także „udział w próbie generalnej”.





Pozostałe koszty gali Warszawianka Roku 2021

źródło: portal tvp.info

Warszawski ratusz kilkanaście tysięcy mniej niż za występ Stuhra zapłacił choćby za wynajęcie powierzchni Teatru Studio z wyposażeniem technicznym między 8 a 10 listopada: 22 140 zł.Nieco więcej wydano na program artystyczny na zakończenie gali, którego wykonanie – wynika z zestawienia przesłanego nam przez ratusz – to 55 350 zł.Z odpowiedzi Biura Marketingu wynika, że zasięg transmisji gali prowadzonej na miejskim kanale w serwisie YouTube to 47,6 tys. Nagranie cały czas dostępne jest w sieci – pod filmem widnieje obecnie informacja, że