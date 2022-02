Ambasador USA przy ONZ: Rosja podjęła ruchy w kierunku inwazji

– Dowody wskazują na to, że Rosja podjęła kroki w kierunku inwazji, to kluczowy moment – oznajmiła w czwartek ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. Ambasador powiedziała, że szef dyplomacji USA Antony Blinken wystąpi podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ.

„W nocy, po serii rozmów z Białym Domem, Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Departamentu Stanu, poprosiłam sekretarza Blinkena, by przyszedł i bezpośrednio przemówił do Rady Bezpieczeństwa ONZ w drodze do Monachium na temat poważnej sytuacji na Ukrainie” – napisała Thomas-Greenfield na Twitterze.



„Naszym celem jest pokazanie powagi sytuacji” – dodała.



Jak zaznaczyła, dowody na miejscu wskazują, że Rosja ruszyła w kierunku nadchodzącej inwazji. „To kluczowy moment” – przekonywała.



Wcześniej wojsko ukraińskie poinformowało, że wspierane przez Rosję siły okupacyjne ostrzelały wioskę w obwodzie ługańskim, trafiając w przedszkole.



Dwóch cywilów odniosło obrażenia. Według ukraińskiego sztabu od początku doby przeciwnik 29 razy naruszył rozejm w Donbasie.

