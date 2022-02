Bąkiewicz: Nie ma co się płaszczyć przed niemieckimi politykami

Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wypowiedzenie umowy o zasobach własnych oraz pakietu klimatycznego. Ocenił, że część niemieckich polityków chce zagłodzenia Polski i trzeba się im przeciwstawić.

– Nie ma takich pieniędzy, za które warto byłoby polską suwerenność i niepodległość sprzedawać – mówi w krótkim filmiku opublikowanym w sieci Robert Bąkiewicz.



Lider Marsz Niepodległości ocenił, że „umowa o zasobach własnych i pakiet klimatyczny to narzędzia przymusu, terroru, szantażu w stosunku do państwa polskiego”.



– Nie ma co się płaszczyć przed tymi niemieckimi politykami, którzy mówią o tym, że Polskę trzeba zagłodzić – stwierdził nawiązując do afery, gdy zdaniem mediów niemiecka wiceprzewodnicząca PE Katarina Barley apelowała o „finansowe zagłodzenie Polski” - zobacz TUTAJ.



Zdaniem Bąkiewicza, należy natychmiast wypowiedzieć umowę o zasobach własnych i pakiet klimatyczny.



– Wypowiedzieć te wszystkie narzędzia, które służą do szantażowania Polski. Które służą do tego, żebyśmy przyjmowali rozwiązania bezprawne narzucane nam przez Brukselę, przez Berlin – przekonywał.

Wzywam do wypowiedzenia umowy o zasobach własnych UE!



Nie ma takich pieniędzy, za które moglibyśmy oddać polską suwerenność! pic.twitter.com/qjkIS4ESLv — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) February 16, 2022