Tragedia na weselu. Co najmniej 13 osób nie żyje [WIDEO]

Co najmniej 13 kobiet i dziewcząt zginęło w Indiach podczas śpiewu i tańca na weselu, gdy betonowa płyta przykrywająca studnię zawaliła się pod ich ciężarem – poinformowały lokalne władze.

10 innych mieszkańców także wpadło do studni. Ludzie ci zostali uratowani i trafili do szpitala.



Jeden z ratowników przekazał agencji AP, że studnia ma ponad 15 m głębokości.



Do wypadku doszło w środę wieczorem w północnych Indiach, 300 km na wschód od miasta Lucknow, stolicy stanu Uttar Pradesh.



Goście wesela brali udział w hinduskiej ceremonii znanej pod nazwą „haldi”, w której na twarz młodej pary na szczęście nakładana jest kurkuma.

During wedding celebrations in a village #UttarPradesh's #Kushinagar district, thirteen women and girls died after accidentally falling into a well. pic.twitter.com/coSb97A9SU — Mojo Story (@themojostory) February 17, 2022

Policja z miasta Kushinagar prowadzi śledztwo w sprawie.



Premier Indii Narendra Modi nazwał tragedię „łamiącą serce” w poście na Twitterze w czwartek.



„Składam najgłębsze kondolencje rodzinom tych, którzy stracili życie. Życzę poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Lokalne władze pomogą we wszelki możliwy sposób” – napisał premier.



Według serwisu CNN, Modi ogłosił wypłacenie odszkodowania w wysokości 2662 dolarów dla każdej z rodzin ofiar śmiertelnych i 665 dolarów dla poszkodowanych. Władze okręgu Kushinagar ogłosiły wypłacenie dodatkowych 5 323 dolarów dla każdej rodziny ofiar.