Brytyjski minister obrony: Ukraina jest na drodze do członkostwa w NATO

Ukraina jest na drodze do członkostwa w NATO i Wielka Brytania jasno dała Rosji do zrozumienia, że polityka Sojuszu w zakresie przyjmowania nowych członków się nie zmieni – poświadczył brytyjski minister obrony Ben Wallace.

– Pozostajemy organizacją mającą politykę otwartych drzwi. Jasno wskazałem Kremlowi, że to kraje same wybierają NATO. NATO nie polega na tym, by wybierać kraje – powiedział Wallace w Brukseli, gdzie bierze udział w spotkaniu ministrów obrony Sojuszu.



Podkreślił, że NATO miało rację, reagując na skoncentrowanie przez Rosję na granicy z Ukrainą 150 tys. żołnierzy, a Wielka Brytania będzie oceniać Rosję po jej działaniach, a nie deklaracjach. W środę władze w Moskwie twierdziły, że część rosyjskich oddziałów uczestniczących w ćwiczeniach wraca już do baz, ale zachodnie dane wywiadowcze wskazują na coś innego.



– Widzieliśmy zwiększenie liczby wojsk w ciągu ostatnich 48 godzin o 7 tys. Widzieliśmy most zbudowany z Białorusi na Ukrainę lub w jej pobliżu. Trzymamy ich za słowo, ale będziemy oceniać Rosję po jej czynach, a w tej chwili kontynuowane jest gromadzenie wojsk – powiedział Wallace w stacji Sky News.

Zapytany, czy Wielka Brytania, przenosząc kolejne oddziały wojskowe i sprzęt do Estonii, nie antagonizuje bardziej Moskwy, Wallace odparł: „Wcale nie. Próbujemy powiedzieć Rosji, że to masowe rozmieszczenie – prawie 60 proc. rosyjskich lądowych sił bojowych jest na granicy suwerennego kraju – przyniesie jej odwrotny efekt”.



– W 2014 r., kiedy nielegalnie najechała na Ukrainę i Krym, skończyło się to większą ilością wojsk na jej granicach, większymi wydatkami na obronę w całym NATO. Tak właśnie będzie się działo. To strategiczny błąd, który (Władimir) Putin potencjalnie ma zamiar popełnić, jeśli dokona inwazji – podkreślił brytyjski minister obrony.





