Most pontonowy kilka kilometrów od granic Ukrainy. Do szturmu na Kijów?

Na zdjęciach satelitarnych zlokalizowano zbudowany na rzece Prypeć na Białorusi most pontonowy, znajduje się 6 km od granic Ukrainy. Wywiady państw zachodnich i urzędnicy związani z obronnością uważnie śledzą ruchy wokół konstrukcji – poinformowała amerykańska stacja CNN.

Most zbudowano na obszarze Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia – terenie wykraczającym poza obszar prowadzonych przez Rosję i Białoruś wspólnych manewrów wojskowych – zwróciły uwagę ukraińskie media. „Nie wiadomo, czy most wzniosły wojska rosyjskie, czy białoruskie” – poinformował portal Ukraińska Prawda.



„Rosja wznosi mosty, szpitale polowe i innego rodzaju infrastrukturę wojskową, dlatego nie możemy brać poważnie ich słów o deeskalacji” – podało CNN, powołując się na zajmujące się sprawą źródło. Zbudowany most mógłby zostać użyty przez rosyjskie wojsko do szturmu na Kijów – oceniła stacja.



Agencja AP, powołując się na źródła amerykańskie, poinformowała w czwartek o rozmieszczeniu przez Rosję dodatkowych 7 tys. żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy. Wcześniej rosyjskie władze informowały o wycofywaniu części wojsk znad ukraińskich granic.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: cnn, agencja reutera, pap

. Obejmuje to dodatkowe pojazdy opancerzone, helikoptery i szpital polowy w pobliżu granic Ukrainy. Rosja ma zdolności wojskowe do inwazji na Ukrainę – powiedział w środę szef brytyjskiego wywiadu wojskowego Jim Hockenhull.Również minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow sceptycznie odniósł się do rosyjskich zapewnień o wycofywaniu swoich wojsk. – Niestety nie możemy potwierdzić tych informacji – powiedział w środę minister.