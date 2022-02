Policyjni „łowcy głów” wytropili skazanego za udział w zbiorowym gwałcie

Śląscy policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych, określani mianem „łowców głów”, wytropili i doprowadzili do zatrzymania ukrywającego się Wielkiej Brytanii 27–latka, skazanego na trzy i pół roku więzienia za udział w zbiorowym zgwałceniu 16–latki w Pietrzykowicach na Śląsku.

Mężczyzna od roku był poszukiwany listem gończym. Niebawem skazany wyrokiem z grudnia 2020 r. przez Sąd Okręgowy w Bielsku–Białej zostanie przekazany polskim organom ścigania – podała śląska policja.



„By uniknąć więzienia, skazany zaczął się ukrywać przed organami ścigania. Od 11 lutego 2021 r. był poszukiwany w celu doprowadzenia do zakładu karnego, najpierw przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, a następnie przez kryminalnych z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy po wystawieniu listu gończego przejęli sprawę. Śląscy »łowcy głów« od maja 2021 r. weryfikowali każdą informację i sygnał na temat 27–latka” – poinformował zespół prasowy śląskiej policji.

Kryminalni namierzyli mężczyznę w Wielkiej Brytanii. Ustalili jego dokładny adres i poprosili o pomoc swoich brytyjskich kolegów. Nawiązali współpracę z oficerem łącznikowym polskiej policji w Londynie, za którego pośrednictwem przekazano informacje tamtejszym policjantom.



Zatrzymany znajduje się obecnie w areszcie w Wielkiej Brytanii i czeka na ekstradycję do Polski.



Do przestępstwa, za które mężczyzna został skazany, doszło w nocy z 20 na 21 grudnia 2013 r. w Pietrzykowicach koło Żywca. Znajomi bawili się w jednym z żywieckich lokali, a po jego zamknięciu, wspólnie z 16–letnią wówczas dziewczyną, przenieśli się do willi w Pietrzykowicach k. Żywca.



To właśnie tam nastolatka została najpierw zmuszona do wypicia alkoholu, a następnie wykorzystana seksualnie przez kilka osób, w tym mającego teraz 27 lat mężczyznę.



Po całym zajściu sprawcy odwieźli pokrzywdzoną na przystanek autobusowy i tam zostawili. Po powrocie do domu 16–latka opowiedziała o wszystkim matce, która powiadomiła policję.