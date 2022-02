Żaryn: Operacja hybrydowa przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie będzie kontynuowana

Operacja hybrydowa przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie trwa i będzie kontynuowana – ocenia rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wskazuje, że na Białorusi wciąż przebywają obcokrajowcy zainteresowani przedarciem się na teren Unii Europejskiej.

Wcześniej Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 10 osób. SG podała, że na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych grupa ośmiu osób – obywatele Syrii i Indii – przecięła concertinę. SG podała, że „cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę patroli polskich. Osoby zostały zatrzymane”.



Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.





Zobacz także: Pomoc Frontexu: Biuro unijnej agencji chce, by Litwa uległa Łukaszence

W ostatnich dniach na granicy z Białorusią identyfikowani są cudzoziemcy, którzy przybyli z Rosji.



Na Białorusi wciąż przebywają obcokrajowcy zainteresowani przedarciem się na teren UE. Operacja hybrydowa przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie trwa i będzie kontynuowana. https://t.co/8FN2DVtczW — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 17, 2022

źródło: pap

Od 1 grudnia do 1 marca na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie od września do grudnia obowiązywał stan wyjątkowy.