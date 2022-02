ABW ostrzegała Grodzkiego. „Marszałek to zlekceważył”

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wpuścił do Rady Polityki Pieniężnej Przemysława Litwiniuka, przed którym dwukrotnie ostrzegali go funkcjonariusze ABW – donosi portal wpolityce.pl. Teraz Litwiniuk, któremu służby cofnęły poświadczenie dające dostęp do informacji niejawnych, będzie miał do nich dostęp.

W połowie stycznia Senat powołał nowych członków Rady Polityki Pieniężnej: Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka. W Radzie zasiada trzech członków wybieranych przez Izbę Wyższą.



Kandydaturę Litwiniuka zgłosiła grupa senatorów, których poparł marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak donosi serwis wpolityce.pl, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego „dwukrotnie ostrzegała Grodzkiego przed tą decyzją personalną”.



Dziennikarze portalu piszą, że Grodzki był informowany o wątpliwościach Agencji na temat Litwiniuka 30 grudnia 2021 r. „Bez skutku. Nadal forsowano kandydaturę byłego współpracownika Polskiego Stronnictwa Ludowego” – czytamy.



Z kolei 10 stycznia ABW przesłała do Grodzkiego pismo, „w którym alarmowała o ryzyku związanym z brakiem możliwości dokładnego sprawdzenia tej kandydatury”. Mimo to 12 stycznia Litwiniuk decyzją Senatu wszedł w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Według wpolityce.pl ABW interesowało się Litwiniukiem już w 2012 r., kiedy ówczesny zastępca szefa ABW płk. Jacek Mąka zdecydował o cofnięciu mu zgody na dostęp ci informacji niejawnych. Decyzję – podaje serwis – podtrzymała KPRM.

Później Litwiniuk skierował odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał decyzję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „W lutym 2014 r. także Naczelny Sąd Administracyjny przyznał ABW słuszność, co prawomocnie zakończyło sprawę” – zaznaczono.



Według dziennikarzy także dziś ABW „ma poważne wątpliwości wobec Przemysława Litwiniuka, a w szczególności w kwestii jego dostępu do informacji niejawnych”. „Stąd postępowanie ABW i wniosek do Marszałka Grodzkiego o wstrzymanie się z nominacją Litwiniuka do Rady Polityki Pieniężnej. Decyzja Tomasza Grodzkiego zmusiła ABW do umorzenia postępowania” – czytamy.



Źródła portalu wskazują „na konkretne zagrożenia wynikające z decyzji Senatu i brakiem reakcji Tomasza Grodzkiego. Wskazuje się na bezpośrednie bezpieczeństwo państwa”.



– Dostęp do informacji niejawnych przyznaje się tylko osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy. Stąd skomplikowane postępowania sprawdzające Agencji, które wymagają czasu i ciszy – mówi osoba znająca kulisy sprawy.



Przemysław Litwiniuk jest związany z PSL. W latach 2007-08 był szefem gabinetu politycznego i doradcą ministra rolnictwa i rozwoju wsi, którym był wtedy Marek Sawicki. Pełnił również funkcję doradcy w Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie, a także doradzał prezesowi i był radcą prawnym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zasiadał w radzie miasta Biała Podlaska i w lubelskim sejmiku wojewódzkim.