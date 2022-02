Wichura przewróciła dźwig. Dwie osoby nie żyją, są ranni [WIDEO]

Dwie osoby nie żyją, a dwie kolejne są lekko ranne po przewróceniu się dźwigu na budowie w Krakowie. Ofiary i poszkodowani to pracownicy budowy, na której doszło do katastrofy.

Przy ul. Domagały powstaje pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny. Jak podaje rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej Sebastian Woźniak, 30-metrowy żuraw częściowo oparł się o nowo budowany blok.



– Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że silny wiatr złamał jedno ramię dźwigu, a reszta konstrukcji uderzyła o powstający blok – mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.



W wyniku wypadku dwie osoby zginęły. To pracownicy budowy. Jeden z nich pracował na dachu, a drugi – na ziemi. Obaj zostali przygnieceni fragmentami dźwigu, który runął.Na pomoc przyleciał także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo już też, że dźwig w chwili wypadku nie był używany – w kabinie nie było operatora.





źródło: pap

– Na miejscu trwają czynności ratowniczo-zabezpieczające. Powiadomiono nadzór budowlany, Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę. Będą oględziny, ustalone zostaną dokładne przyczyn katastrofy – poinformowała policja.Na terenie całego kraju obowiązujew Małopolsce do północy – drugiego stopnia. Według IMGW wiatr miejscami może przekraczać tam 100 km/h. Od rana straż pożarna otrzymuje coraz więcej zgłoszeń.W czwartek wczesnym ranem odnotowano 21 interwencji, podczas gdy z upływem godzin (do godz. 10) liczba ta przekroczyła 220. Straż apeluje o rozwagę i ostrożność lub pozostanie w domu, jeśli to możliwe.