„Gryzła, szarpała, kopała”. Jest kolejny akt oskarżenia przeciwko „babci Kasi”

Warszawska prokuratura skierowała do sądu kolejne dwa akty oskarżenia przeciwko Katarzynie A., znanej z ulicznych protestów jako „babcia Kasia” – potwierdził portal tvp.info. Kobietę oskarżono o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjantów.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała w rozmowie z portalem tvp.info, że akt oskarżenia przeciwko Katarzynie A. został skierowany do sądu w czwartek.





Katarzyna A. i kolejne ataki na policjantów

źródło: portal tvp.info

Kobietę oskarżono o naruszenie nietykalności cielesnej czterech funkcjonariuszy policji „podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych”. Doszło do tego 10 sierpnia, 10 września i 10 października 2021 r. w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Podwale oraz w Ogrodzie Saskim.– Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że oskarżona dwukrotnie ugryzła funkcjonariuszy, szarpała ich i kopała. Agresywne zachowanie oskarżonej wymierzone było również wobec kobiety niebędącej funkcjonariuszem policji. Katarzynie A. zarzucono też znieważenie wszystkich pokrzywdzonych poprzez użycie słów powszechnie uznanych za obelżywe i obraźliwe – mówi nam prok. Skrzyniarz.– Czyny zostały zakwalifikowanei działanie bez powodu – zaznacza rzeczniczka. Katarzynie A. grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzech lat.Już wcześniej stołeczna prokuratura skierowała do sądu 10 innych aktów oskarżenia przeciwko „babci Kasi”. Wcześniej prokuratura oskarżała ją m.in. o szarpanie mundurowych, kopanie, plucie, odpychanie, uderzanie flagą i znieważanie ich podczas wykonywania obowiązków służbowych.Mimo wielu relacji policjantów, do których A. miała krzyczeć m.in. „Ty ch***, ty pislicyjna ku***”, sądy stają po jej stronie i oddalają oskarżenia.