Wielkopolska: Trąba powietrzna uszkodziła kilkadziesiąt domów [WIDEO]

50 domów zostało uszkodzonych w wielkopolskiej Dobrzycy i Sośnicy po nawałnicy, która przeszła przez gminę o godz. 5 na ranem – poinformował komendant pleszewskiej straży pożarnej bryg. Roland Egiert. W całej Polce nocne wichury zniszczyły niemal 200 domów i z zabudowań.

Mieszkańcy i strażacy od razu przystąpili do zabezpieczania domów przed ewentualnym deszczem. – Wszyscy z pokorą podeszli do tragicznych wydarzeń, wzajemne sobie pomagają i pracują nad likwidowaniem skutków w celu zabezpieczenia domów przed poważniejszymi zniszczeniami – powiedział komendant.



Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 5. Mieszkańców Dobrzycy i sąsiedniej Sośnicy w powiecie pleszewskim nawiedziła nawałnica. Łącznie zostało zniszczonych 50 domów.



– To są bardzo poważne zniszczenia. Zerwane dachy, naruszone konstrukcje domów mieszkalnych i gospodarczych, powalone linie energetyczne i drzewa – powiedział Egiert.



Strażacy zabezpieczają domy plandekami, ponieważ „to jest wszystko, co możemy zrobić na te chwilę". W powiecie nad zniszczeniami pracuje 150 strażaków.