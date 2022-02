Będzie wspólna lista na opozycji? Tusk: Albo z nimi, albo bez nich

Jeśli opozycyjni partnerzy nie będą gotowi do budowania wspólnego obozu politycznego, co dałoby gwarancję zwycięstwa, to będziemy musieli zrobić wszystko, żeby wygrać wybory. Albo z nimi, albo bez nich – powiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Tusk był gościem radia TOK FM, gdzie podkreślał, że jego polityczną misją jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy i że postara się, by stało się tak już w następnych wyborach. Wyznał też, że zamierza wystartować do Sejmu. Dodał, że nie ustalono jeszcze miejsc na listach wyborczych oraz tego, czy Platforma pójdzie będzie startowała sama, czy w koalicji.



– Ciągle zagadką pozostaje dla mnie stanowisko potencjalnych partnerów do budowania większej niż tylko nasza listy. Staram się konsekwentnie przekonywać do współpracy, ale na razie nie do końca przynosi to efekty – powiedział.



Pytany, czy jeszcze w tej kadencji parlamentu możliwe jest jego zdaniem przejęcie władzy przez opozycję i utworzenie rządu technicznego stwierdził: „Nie będzie żadnego rządu technicznego, takiego o jakim myślą niektórzy z PiS: że zrobi się taki rząd jedności narodowej, żeby oni uniknęli odpowiedzialności”.

– Moim zdaniem wykluczony jest taki scenariusz. Choćby z tego względu, że taka większość składałaby się z umownych Mejzów. I to nie jednego, tylko kilkunastu parlamentarzystów. Od każdego z nich zależałoby, czy taki rząd trwa – ocenił.Mówił też, że odsunięcie PiS od władzy „to projekt, od którego nie ma alternatywy”.– Trzeba mieć program, ale program partii, która ma 2 proc. nie ma żadnego znaczenia. Jeśli opozycyjni partnerzy nie będą gotowi do budowania wspólnego obozu politycznego (co dałoby gwarancję zwycięstwa), to będziemy musieli zrobić wszystko, żeby wygrać wybory. Albo z nimi, albo bez nich – dodał ocenił.Nie wykluczył też, że gdyby PO wygrała wybory, mógłby szefować rządem.