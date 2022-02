Nie żyje aktor znany z „Gliniarza z Beverly Hills” i z „Policjantów z Miami”

Zmarł Frank Pesce, aktor charakterystyczny, którego szczyt kariery przypadł na lata 80. ubiegłego wieku. Wystąpił wtedy w takich filmach jak „Gliniarz z Beverly Hills”, „Top Gun”, „Zdążyć przed północą” oraz serialach „Policjanci z Miami” i „Air Wolf”. Przyczyną śmierci aktora były komplikacje związane z demencją. Pesce zmarł 6 lutego, miał 75 lat.

Pesce był jednym z najbliższych przyjaciół Sylvestra Stallone'a. Dzięki czemu zadebiutował niewielką rolą na dużym ekranie w filmie „Rocky” z 1976 r. W tym samym roku zagrał w serialu „Police Story”.



Lista produkcji telewizyjnych i filmowych, w których wystąpił, jest długa, w większości z nich zagrał jednak epizody. Oprócz występów w takich hitach jak „Gliniarz z Beverly Hills” czy „Top Gun”, Pesce ma na koncie role w takich filmach i serialach jak „Flashdance”, „Cena strachu”, „Kojak”, „Amerykański żigolak” czy „Osadzony”.



Dla portalu Variety aktora wspomina jego partnerka Tammy Scher. „Poznałam Franka w najgorszym momencie mojego życia. Zawsze powtarzał, że mnie uratował i miał rację. Nigdy nie spotkałam kogoś takiego jak on. Frank był niezwykły, lepszy od każdego fikcyjnego bohatera. Zawsze rozrywkowy, intrygujący i fascynujący. Nie bał się podejść do obcego człowieka, by go poznać. Gwiazdy pchały się, żeby być blisko niego. Był encyklopedią muzyki i filmów” – mówi.

#wieszwiecej Polub nas

Pesce był nie tylko aktorem. Razem z Jamesem Franciscusem napisał scenariusz filmu „29. ulica”. Powstał on na podstawie jednego z epizodów jego życia.Film opowiadał o nowojorczyku, który wygrał na loterii. Pesce zagrał w nim swojego starszego brata Vito. W jego postać wcielił się Anthony LaPaglia, a rolę jego ojca kreował Danny Aiello.

Zobacz także: Nie żyje amerykański aktor Robert Forster

źródło: PAP Life

„Powiedzieć, że Frank był niepowtarzalny, byłoby wielkim niedopowiedzeniem. Wspólnie dzieliliśmy naszą miłość do kina. Twierdził, że obejrzał więcej filmów niż Leonard Maltin i Roger Ebert razem wzięci” – wspomina zmarłego aktora producent „29. ulicy” David Permut.