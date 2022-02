Białoruskie służby oślepiały laserami polskie patrole

W nocy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych służby białoruskie, jadąc samochodem wzdłuż granicy, oślepiały polskie patrole laserami – poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Rzeczniczka SG przekazała, że w środę na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych funkcjonariusze zatrzymali ok. godz. 7 rano jednego obywatela Somalii.



– W nocy praktycznie w tym samym miejscu granicę próbowało nielegalnie przekroczyć osiem osób – obywatele Syrii i Indii, którzy przecięli concertinę i rzucali kamieniami w polskie patrole. Zostali zatrzymani – poinformowała.



– Do następnego zdarzenia doszło na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze. Zauważyliśmy, że jedna osoba próbuje nielegalnie przekroczyć granicę. Gdy nasze patrole się zbliżyły do tego miejsca, wtedy ta osoba z powrotem wróciła na Białoruś. Zauważyliśmy, że w tym miejscu ta osoba przecięła concertinę – podała.



Wskazała również, że w nocy na odcinku placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych służby białoruskie jechały wzdłuż granicy i oślepiały polskie patrole laserami koloru zielonego.

źródło: pap

Jak wcześniej informowała Straż Graniczna,