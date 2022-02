Ukraińskie wojsko: Przeprowadzono ostrzał wioski, pociski spadły na przedszkole

Wojsko ukraińskie poinformowało, że wspierane przez Rosję siły okupacyjne ostrzelały wioskę w obwodzie ługańskim, trafiając w przedszkole. Z relacji wynika, że nie ma ofiar ani rannych.

Wcześniej wspierani przez Rosję separatyści oskarżyli siły rządowe o czterokrotne ostrzelanie kontrolowanego przez nich terytorium w ciągu ostatniej doby. Dodali, że próbują ustalić, czy ktoś został ranny i zabity – podał Reuters. Ukraińska armia zaprzeczyła oskarżeniom. Zaznaczyła zarazem, że siły przeciwnika ostrzelały pozycje ukraińskich sił rządowych.



– Mimo tego, że nasze pozycje zostały ostrzelane z zabronionej (przez porozumienia mińskie) broni, w tym z użyciem artylerii 122 mm, ukraińskie wojsko nie otwierało ognia w odpowiedzi – przekazały siły zbrojne Ukrainy agencji Reutera. Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy napisał z kolei na Facebooku, że siły przeciwnika osiem razy naruszyły w ciągu ostatnich 24 godzin rozejm, w tym dwa razy przy wykorzystaniu zabronionego przez porozumienia mińskie uzbrojenia.



Agencja zaznacza, że nie ma reakcji w tej sprawie OBWE, która monitoruje sytuację na wschodzie Ukrainy.



Również w czwartek w pobliżu lotniska w Doniecku i we wsi Elenowka w obwodzie donieckim słychać było ostrzał artyleryjski – donosi agencja Reutera powołując się na świadka.



Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 roku ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wiosną tamtego roku wspierani przez Rosję rebelianci proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki ludowe.

Same staircase as at Facebook page of Kindergarten #21 at https://t.co/f26GWp2zdA pic.twitter.com/A90HWgvmfp