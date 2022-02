Ważne ws. COVID. Ekspert mówi, za ile miesięcy Polacy będą mieli „święty spokój”

Od dwóch tygodni liczba zakażeń w Polsce szybko spada. – Teraz będzie wiosna i lato, a ze względu na biologię wirusa będziemy się znacznie mniej zakażać. Pojawi się też pewna odporność zbiorowa, znacząca po piątej fali, choć uzyskana dużym kosztem. Jeśli nie wytworzy się nowy, groźny wariant, do jesieni będziemy mieli święty spokój – mówi portalowi tvp.info prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Podkreśla, że nasze zachowanie przez tych sześć miesięcy będzie miało jednak ogromny wpływ na to, co wydarzy się jesienią.

Ministerstwo zdrowia informuje w ostatnich dniach o około 20 tys. zakażeń COVID-19 dziennie. To znacznie mniej niż dwa tygodnie temu, gdy zachorowania sięgały nawet powyżej 50 tys. dziennie.



– Wielu ekspertów uważa, że liczbę potwierdzonych przypadków należy mnożyć przez sześć, a niektórzy nawet że przez dwanaście. Sporo osób się nie testuje, a inni testują w domu, a potem nic z tym nie robią. Ja uważam, że może nie jest jeszcze tak, że trzeba mnożyć te liczby przez dwanaście, ale wszystkie placówki pana profesora Tylla Krügera [założyciel Grupy MOCOS, która zajmuje się modelowaniem i przewidywaniem kolejnych fal COVID-19 – red.] mówią nawet o 200 tys. i ja bym się z tym zgodził – mówi portalowi tvp.info dr Michał Sutkowski.



Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych wskazuje, że ważniejsze od zachorowań są więc spadające liczby hospitalizacji i zgonów.



– Można więc powiedzieć, że sytuacja jest lepsza niż miesiąc temu. Warto się z tego cieszyć, ale nie możemy pomijać tego, jakim kosztem się to dzieje. Cały czas liczba zgonów przekracza 300. To są liczby zatrważające – stwierdza.





Polacy odetchnąć wiosną i latem

Fot. Michał Sutkowski (PAP/Tomasz Gzell)Ekspert podkreśla, że w najbliższych miesiącach będziemy mieli sytuację, w której możemy się zupełnie nieźle uporać z koronawirusem.

– Dalej mamy szansę, aby na jesieni wskaźniki były całkiem dobre. Prawdopodobnie od połowy marca liczby zakażeń, hospitalizacji i zgonów będą spadać. Teraz będzie wiosna i lato, a ze względu na biologię wirusa będziemy się znacznie mniej zakażać. Pojawi się też pewna odporność zbiorowa, znacząca po piątej fali, choć uzyskana dużym kosztem. Jeśli nie wytworzy się nowy, groźny wariant, do jesieni będziemy mieli święty spokój – komentuje.



– Pytanie, co się wydarzy od połowy września. Znów może być poważnie, ale możemy też nie mieć kolejnej fali, lecz liczbę zachorowań o charakterze endemicznym, czyli przejście pandemii w endemię. To wariant, w którym rok do roku mielibyśmy podobną liczbę zakażeń – zaznacza dr Michał Sutkowski.





COVID-19 jak grypa, ale…

W rozmowie z portalem tvp.info prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych tłumaczy, że „epidemia to wzrastająca liczba zakażeń, pandemia to globalna wzrastająca na świecie liczba zakażeń, natomiast endemia to miejscowe i stałe zakażenia”.Sutkowski dodaje, że w sensie epidemiologicznym koronawirus będzie więc chorobą podobną do grypy.

– Ale podkreślam stwierdzenie „w sensie epidemiologicznym”. Bo jest to choroba groźniejsza w skutkach niż grypa. Na grypę nie umiera dziennie 400 czy 700 osób. W sensie zjawisko będzie to podobne do grypy, czyli sezonowość i stały poziom, ale jeżeli nie będziemy na siebie uważać i nie zaczniemy się szczepić, może to wyglądać poważniej – wyjaśnia.



Jak mówi ekspert, najbliższe pół roku jest więc dla Polaków dużą szansą.



– To jest moment, w którym będziemy mogli odwołać epidemię. Przez tych sześć miesięcy możemy znieść bardzo wiele restrykcji i obudzić się po wakacjach w zupełnie innym świecie niż rok czy półtora roku temu. To by oznaczało znacznie mniejsze problemy w szpitalnictwie i przychodniach – ocenia.



Wyjaśnia, że w tym celu niezbędne są szczepienia, ale również rzeczowa i merytoryczna debata na temat wszystkich lęków, obaw i niedociągnięć systemu ochrony zdrowia. Właściwa postawa może się wiązać z opanowaniem COVID-19.



– Być może pandemia będzie jeszcze na świecie trwać, ale w Polsce i Europie niewątpliwie możemy się z tym uporać – zapewnia.

Sutkowski o słowach ministra

Na koniec dr Sutkowski odnosi się również do słów przedstawicieli rządu, którzy wlali niedawno w serca Polaków wiele nadziei.bo tak bardzo chcemy, żeby było dobrze. My, lekarze, też chcemy, żeby było dobrze, ale tym bardziej powinniśmy przykładać wagę do rzeczy podstawowych: szczepień, ochrony osobistej, leczenia chorób przewlekłych, pomocy jeden drugiemu. Gdy duża liczba osób trafia do szpitali, absorbuje służbę zdrowia i zabiera miejsca innym. Nie przywiązujemy do tych rzeczy odpowiedniej wagi, a powinniśmy – stwierdza.Zobacz także: Leki doustne przeciwko COVID-19 działają i mogą uchronić przed hospitalizacją Wyjaśnia, że zapowiedzi polityków były uzasadnione, ale jako społeczeństwo musimy być odpowiedzialni. Nie istnieje scenariusz, w którym koronawirus zniknie całkowicie. Przez odpowiednie działania możemy jednak radykalnie ograniczyć jego rozprzestrzenianie.Myśleć o wiośnie, ale robić to odpowiedzialnie. Jeżeli ogłosimy, że to już koniec, to niedługo będziemy musieli wywieszać więcej klepsydr. Musimy więc patrzeć na to rozważnie – podsumowuje.