Mała poznanianka ze złożoną wadą serca. Operacja kosztuje miliony

Siedmiomiesięczna Matylda z Poznania cierpi z powodu złożonej wady serca – atrezji tętnicy płucnej typu IV. Jej stan się pogarsza. Uratować ją może leczenie w szpitalu w Stanford w Stanach Zjednoczonych. Przerasta to jednak możliwości finansowe rodziców, którzy proszą o wsparcie w zbiórce pieniędzy. Koszty rosną ze względu na konieczność przewiezienia dziewczynki samolotem ze specjalistycznym sprzętem i pod opieką lekarzy. Operacja serca i transport do USA wynosi ponad 7 mln zł.

Matyldzie Różak kilka dni po urodzeniu po dokładnych badaniach lekarze wykryli różne wady: wodonercze lewej nerki, Zespół di’George, refluks przewodu pokarmowego; doprowadzał on dziewczynkę do poważnych bezdechów, które powodowały gwałtowną desaturację i zagrożenie życia – informują rodzice na portalu siepomaga.pl.



Uratować ją może kilkumilionowa operacja w Stanach Zjednoczonych. W jej przypadku w Polsce nie ma dla niej leczenia. Jak mówią lekarze, serce Matyldy to tykająca bomba.



Rodzice kilka razy sami musieli ratować córeczkę. „Zanim została udzielona fachowa pomoc medyczna, sami musieliśmy ją reanimować, przeprowadzać masaż serca, gdyż była cała sina i nie oddychała” – piszą na portalu.

Dodają, że „wdała się sepsa, która bardzo pogorszyła jej stan, co w konsekwencji doprowadziło do pilnej operacji ratującej życie – zespolenia systemowo-płucnego”.

Małą poznaniankę uratować może operacja w szpitalu w Stanford w Kalifornii. Do tego dochodzi koszt przejazdu.



„Niedawno otrzymaliśmy kosztorys transportu. Cena, jaką musimy zapłacić, to niemal 900 tys. zł. To niestety oznacza, że musimy zwiększyć kwotę zbiórki” – informują Aleksandra Ogonowska i Mariusz Różak.





Pieniądze można przelewać poprzez portal. Na Facebooku powstała także grupa „Armia dla Matyldy”, gdzie prowadzone są licytacje, z których pieniądze również mają trafić na rzecz leczenia dziewczynki.