Lecieli z Krakowa do Warszawy. Wylądowali w innej europejskiej stolicy

Silny wiatr, który szaleje nad Polską, zmienia trasy samolotów. Poranny rejs LOT z Krakowa do Warszawy został przekierowany do Budapesztu.

O sytuacji tej pisze rmf24.pl. Samolot, który rano wystartował z Krakowa, zmierzał do Warszawy. Jednak gdy doleciał do Skarżyska-Kamiennej, sytuacja pogodowa stała się na tyle trudna, że maszyna zrobiła kilka kółek i zawróciła.



Najbliższym lotniskiem, na którym można było bezpiecznie wylądować, okazał się Budapeszt.



Po zatankowaniu paliwa samolot wystartował do polskiej stolicy. Jak donosi rmf24, także inny rejs, z Bydgoszczy do Warszawy, został przekierowany do Budapesztu.