Polscy posłowie na Ukrainie. „To element polskiej racji stanu”

Uważamy, że niepodległa i niezależna od Rosji Ukraina jest ważnym elementem polskiej racji stanu – powiedział w TVP Info wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który przewodniczył delegacji polskich parlamentarzystów na Ukrainę. Odnosząc się do działań Rosji, która zgromadziła duże siły pod granicami Ukrainy mówił, że „musimy pamiętać, że ta demonstracja – jeżeli to tylko demonstracja – miała służyć negocjacjom z Zachodem, z NATO”. – Musimy bardzo mocno i jasno mówić, że nie ma pokoju za wszelką cenę i że trzeba twardo sprzeciwiać się, jeżeli nie agresji to naciskom czy próbom destabilizacji państwa ukraińskiego – komentował.

Delegacja polskich posłów kierowana przez wicemarszałka Terleckiego wzięła w środę udział w sesji Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy. Następnie wicemarszałek rozmawiał z przewodniczącym Rady Rusłanem Stefanczukiem oraz wiceprzewodniczącą Ołeną Kondratiuk. Głównym celem wizyty polskiej delegacji jest okazanie wsparcia i solidarności z narodem ukraińskim.