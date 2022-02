Ukraińcy przygotowują się na najgorsze. Robią zapasy wody, szykują schrony [WIDEO]

Mieszkańcy Kijowa przygotowują się na rosyjski atak. Gromadzą wodę w zbiornikach i uczestniczą w kursach pierwszej pomocy; instruktorzy obrony cywilnej uczą ludzi, gdzie się ukryć w przypadku napaści militarnej i jak okleić szyby taśmą, by uchronić się od zranień.

Hennadiy Levitas przygotowuje piwnicę na kryzysową sytuację. W rozmowie z telewizją Current Time powiedział, że kupił zbiornik „w razie możliwej przerwy w dostawie wody”.



– Może przechowywać tysiąc litrów. (W piwnicy) jest też generator mocy i kanistry na benzynę – wskazał Levitas.



Niektórzy Ukraińcy biorą udział w podstawowym kursie medycznym. – Na sesji szkoleniowej powiedzieli nam, jak udzielić pierwszej pomocy. Jeśli osoba leży na ziemi, musisz sprawdzić jej puls i oddech. Jeśli nie możesz tego wykryć, musisz wezwać pogotowie ratunkowe – mówiła Halyna Halunko.



W przypadku przerwania linii komunikacyjnych miasto przygotowało walkie-talkie. Władze utworzyły też mapę online z dostępnymi schronami.

– Ale nawet ten system nie obejmuje całego miasta – przyznał Petro Panteleyey.

Kijów przeznaczył 400 tys. dolarów na modernizację miejskiego systemu ostrzegawczego, ale prace rozpoczną się za trzy lata. Syreny z czasów radzieckich muszą na razie wystarczyć.



Mieszkańcy uczą się też, jak reagować w razie pobliskich wybuchów.



– Poleciłem zaklejenie okien taśmą. Nie musi być bardzo staranne. Ważne jest, aby paski były przekątne, ponieważ środek szkła jest najsłabszą częścią – wyjaśniał Ihor Molodan, instruktor obrony cywilnej.



Molodan zwrócił uwagę, że najbezpieczniejszym pomieszczeniem w mieszkaniu jest zazwyczaj łazienka.





– Jest mniej prawdopodobne, że odłamek tam uderzy, bo nie ma okien. Łazienki zwykle znajdują się głęboko w domu, co oznacza, że jest to bezpieczniejsze miejsce, jeśli zewnętrzna ściana jest uszkodzona – tłumaczył instruktor. Wskazał, że jest tam także dostęp do wody.