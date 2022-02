Nowy sondaż. Bardzo wyraźna zmiana poparcia dla PiS

Prawo i Sprawiedliwość odbudowuje poparcie; gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę, zdecydowanie wygrałaby je partia rządząca – tak wynika z nowego sondażu Social Changes dla wpolityce.pl. Wynik PiS w porównaniu do poprzedniego badania wzrósł aż o 7 pkt. proc.

Na partię Jarosława Kaczyńskiego głosować zamierza 38 proc. badanych. To zdecydowanie więcej niż w sondażach z ostatnich miesięcy. W porównaniu do poprzedniego sondażu Social Changes poparcie dla PiS wzrosło aż o 7 pkt. proc.



Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 26 proc. respondentów; bez zmian porównując jej wynik z poprzedniego sondażu. Na tym samym poziomie jest też poparcie Polski 2050 Szymona Hołowni – 12 proc.



Na kolejnym miejscu jest Konfederacja, na którą wskazało 10 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt. proc.). Lewica również straciła 2 pkt. i teraz ma 8 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe straciło 2 pkt.; na ludowców głosować chce 2 proc. respondentów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: wpolityce.pl, portal tvp.info

Poparcie dla Kukiz‘15 pozostaje bez zmian – 2 proc. Na Porozumienie – podobnie jak w poprzednim sondażu – wskazało 1 proc. badanych. Deklarowana frekwencja wynosi 58 proc. – bez zmian.Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach 11 do 14 lutego. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1080 osób.