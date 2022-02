Prognoza pogody na czwartek i piątek – pochmurnie, wietrznie i deszcz ze śniegiem

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże z ośrodkami nad Skandynawią i północno-wschodnią częścią Oceanu Atlantyckiego, wraz z układami frontów atmosferycznych. Jedynie południowa część kontynentu jest w zasięgu wyżów. Polska jest pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się znad Bałtyku nad Estonię, w strefie przemieszczającego się z centrum na wschód chłodnego frontu atmosferycznego. Z północnego zachodu napływa polarna morska masa powietrza.

Czwartek

źródło: pap

W czwartek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.Prognozowana wysokość opadów na wschodzie od 10 mm do 12 mm.W Tatrach przelotne opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Od 6 st. na Kaszubach, około 8 w centrum do 12 na południowym zachodzie. Wiatr dość silny i silny, 35-50 km/h, w porywach od 90 km/h na wschodzie do 120 km/h na zachodzie, w Tatrach do 140 km/h, w Sudetach do 180 km/h; z kierunków zachodnich, w górach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.W piątek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów na południowym wschodzie od 5 mm do 10 mm. W Tatrach i początkowo miejscami na wschodzie przelotne opady śniegu.Od 2 st. na Podhalu, około 7 w centrum do 9 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem silny, około 45 km/h, w porywach do 85 km/h, w Tatrach do 90 km/h, w Sudetach do 140 km/h; zachodni i południowo-zachodni, w górach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Do 10 st. Wiatr od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni, po południu skręcający na zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 3 st. Wiatr dość silny i silny, od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, nad ranem nieco słabnący, w porywach do 70 km/h, zachodni.W piątek zachmurzenie umiarkowane, początkowo duże. Do 6 st. Wiatr początkowo dość silny, w porywach do 65 km/h, od godzin południowych słabnący do umiarkowanego, zachodni i południowo-zachodni, pod wieczór skręcający na południowy.