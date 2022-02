Departament Stanu USA: Rozmowy z Iranem dot. umowy nuklearnej na ostatnim etapie

Stany Zjednoczone są na ostatnim etapie pośrednich rozmów z Iranem o ożywieniu umowy nuklearnej JCPOA z 2015 roku – oznajmił w środę rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Podobna informacja napłynęła od przedstawicieli władz irańskich.

– To naprawdę decydujący okres, w którym będziemy w stanie określić, czy zbliża się wzajemny powrót do JCPOA, czy też nie– powiedział Price podczas rozmowy z dziennikarzami.



Podobną opinię wyraził czołowy negocjator nuklearny Iranu Ali Bagheri Kani;y napisał na Twitterze, że „po tygodniach intensywnych rozmów jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek porozumienia; jednak nic nie zostanie podpisane, dopóki wszystko nie zostanie uzgodnione”.



Bez entuzjazmu w tej kwestii wyraził się Ali Szamchani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, postrzegany jako twardogłowy przedstawiciel irańskich władz; oświadczył, że porozumienie z 2015 roku stało się dla Iranu ekonomicznie bezwartościowe i obwinił Stany Zjednoczone i europejskie mocarstwa o taki stan rzeczy.



„Stany Zjednoczone i Europa nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z umowy. Stała się ona teraz dla Iranu pustą skorupą w sferze gospodarczej i w kwestii zniesienia sankcji. Nie będzie żadnych negocjacji, poza porozumieniem nuklearnym, z nieposłuszną Ameryką i pasywną Europą” – napisał na Twitterze.



O postępach w negocjacjach, które odbywają się w Wiedniu, w środę informował także minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian, który stwierdził, że rozmowy są w decydującym momencie i wszystko powinno wyjaśnić się w ciągu najbliższych dni.



– Osiągnęliśmy punkt krytyczny. To nie kwestia tygodni, tylko dni – powiedział we francuskim parlamencie Le Drian i dodał, że mocarstwa zachodnie oraz Rosja i Chiny są zgodne co do zarysu porozumienia.



– Potrzebne są decyzje polityczne ze strony Irańczyków. Albo wywołają poważny kryzys w nadchodzących dniach, albo zaakceptują porozumienie, które szanuje interesy wszystkich stron – oświadczył szef MSZ Francji.



Rozmowy w Wiedniu zostały wznowione 8 lutego, a cztery dni wcześniej Waszyngton zniósł sankcje zabraniające międzynarodowej współpracy nuklearnej z Teheranem, co ma pozwolić na prowadzenie projektów związanych z nieproliferacją, skutecznie utrudniających wykorzystanie irańskich obiektów jądrowych do celów militarnych.



Zwolnienia z sankcji pozwolą m.in. firmom i krajom kontynuować prace nad cywilnymi projektami jądrowymi w irańskiej elektrowni jądrowej Buszer, reaktorze ciężkowodnym w Arak i w teherańskim reaktorze badawczym.



Umowa nuklearna, zawarta w 2015 roku i znana jako JCPOA, zakładała, że Iran nie będzie wzbogacał uranu do poziomu wyższego niż 3,67 proc., a w zamian zniesiono międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na ten kraj.



W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał swój kraj z porozumienia i nałożył na Iran nowe sankcje. Teheran również przestał wywiązywać się z nałożonych na niego ograniczeń. Nowy prezydent USA Joe Biden zadeklarował chęć powrotu do układu z Iranem.