„Rosja prawdopodobnie przeprowadzi ograniczony atak na Ukrainę”

Rosja kontynuuje przemieszczanie swoich wojsk w kierunku granicy z Ukrainą i prawdopodobnie przeprowadzi ograniczony atak militarny na ten kraj – powiedział w środę szef estońskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Mikk Marran. Atak miałby obejmować ostrzał rakietowy i okupację „kluczowego terenu” na Ukrainie.

– W tej chwili oceniamy, że nie zaatakują miast o dużej populacji, ponieważ do kontrolowania tych obszarów potrzeba wielu żołnierzy. Ale nie ma pewności, jaką drogą mogą pójść rosyjskie wojska – oświadczył Marran podczas briefingu dla mediów.



Według estońskiego wywiadu inną możliwością może być intensyfikacja walk z siłami rządowymi na granicy z dwoma wspieranymi przez Rosję regionami separatystycznymi we wschodniej Ukrainie. – Taka eskalacja jest bardzo prawdopodobna. W ten sposób Rosja prawdopodobnie uzyskałaby wiarygodną możliwość zaprzeczenia (agresji) i uniknęłaby sankcji – powiedział Marran.





Zagrożenie wojną narzędziem Putina

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

. Zagrożenie wojną stało się głównym narzędziem politycznym (prezydenta Rosji Władimira) Putina – dodał.Według szefa estońskiego wywiadu. Liczba ta obejmuje żołnierzy stacjonujących zazwyczaj w regionach wokół Ukrainy, ale także żołnierzy na Białorusi, których Rosja wysłała na ćwiczenia wojskowe w pobliżu granicy z Ukrainą.Marran zaznaczył, że część żołnierzy rosyjskich prawdopodobnie pozostanie na Białorusi po zakończeniu ćwiczeń 20 lutego. – To skróciłoby czas przygotowań do ataku na kraje bałtyckie – podkreślił.Wcześniej w środę Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że siły rosyjskiego Zachodniego Okręgu Wojskowego oraz Południowego Okręgu Wojskowego po zakończeniu ćwiczeń zaczęły powrót do miejsc stałej dyslokacji.