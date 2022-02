Pracownica TVN przerywała wypowiedzi europosłanki PiS. „Pani jest niegrzeczna”

W środę w Parlamencie Europejskim odbył się briefing europosłanek PiS – Beaty Mazurek i Jadwigi Wiśniewskiej. Dziennikarka TVN24 kilkakrotnie przerywała wypowiedzi. – Pani jest niegrzeczna, zadaje pytania, a kiedy moje odpowiedzi są niezgodne z pani oczekiwaniami, to mi pani przerywa – powiedziała Wiśniewska.

– Pani mi ciągle przerywa i wchodzi w słowo. W takich warunkach ciężko jest rozmawiać. Polska jest krajem praworządnym i demokratycznym – mówiła Wiśniewska, odnosząc się do środowej decyzji TSUE. Trybunał oddalił skargę Polski i Węgier, uznając, że tzw. mechanizm warunkowości, uzależniający korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego jest zgodny z prawem UE.



Europosłanka PiS przekonywała, że mamy do czynienia z „ogromną dezinformacją” w tej kwestii.



– Tak było chociażby ze strefami wolnymi o LGBT, gdzie mówiono ludziom, że są miejsca w Polsce, gdzie osoby o innej orientacji nie mają wstępu. Pani doskonale wie i pani stacja (TVN24 – przyp. red.) również, że nie ma takich miejscowości, gdzie samorządowcy przykręcają tabliczki (z napisem strefa wolna od LGBT – przyp. red.) – mówiła Wiśniewska.



Po zakończeniu briefingu doszło do krótkiej wymiany zdań między dziennikarką TVN a europosłanką. – Czuję się zobowiązana do przerywania, bo chciałam uzyskać odpowiedź – powiedziała dziennikarka. – Jakim prawem czuje się pani zobowiązana do przerywania? Bo jest pani jest niezadowolona z mojej odpowiedzi? – dopytywała Wiśniewska.



– Pani mi zarzuca jakąś intencję – kontynuowała pracownica TVN. – Nic nie zarzucam. Sama pani powiedziała, że nie odpowiadam tak, jak pani oczekuje – powiedziała na zakończenie Wiśniewska.

