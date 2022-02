Patostreamer doradzał, jak ćpać. „Alarm!” nie zlekceważył sprawy, a policja? [WIDEO]

Od miesięcy Hubert K. publikował w sieci nagrania, na których radził, jakie brać narkotyki i z jakimi lekami je łączyć, by mieć „lepszą fazę”. Sam chwali się w internecie, że jest naćpany do granic, nawet... prowadząc auto. Jego była partnerka zgłaszała na policję pobicie. Co na to miejscowi stróże prawa? Nic. Patostreamer z Gniezna czuł się bezkarny – relacjonują autorzy programu „Alarm!”. Gdy sprawą zainteresował się reporter programu, Hubert K. został zatrzymany i trafił do aresztu na trzy miesiące.

