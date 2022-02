Patryk Jaki: Niemcy chcą zdominować Polskę

Niemcy robią to, co robiły zawsze, chcą zdominować Polskę. Dzisiaj, żeby odebrać nam suwerenność, oni nie potrzebują już metod militarnych, wystarczy przemoc instytucjonalna – mówił w programie „Gość Wiadomości” Patryk Jaki. Europoseł Solidarnej Polski odniósł się do środowego wyroku TSUE, który został przychylnie przyjęty przez naszych zachodnich sąsiadów. Odwołując się do zaborów Polski polityk dodał, że Prusy czy Rosja nie mogłyby tak skutecznie działać „gdyby nie to, że na terenie Polski wykorzystywała ludzi, którzy sprzyjali albo Fryderykowi, albo Katarzynie”.

Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił w środę wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.



„Mechanizm ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, zachowuje spójność z procedurą ustanowioną w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej i nie przekracza granic kompetencji przyznanych Unii, a także szanuje zasadę pewności prawa” – uznali sędziowie TSUE.



Niemieccy politycy decyzję TSUE przyjęli z zadowoleniem. W ocenie cytowanego przez portal dw.com rzecznika rządu w Berlinie Steffena Hebestreita, decyzja ta wskazuje, że Europa jest „wspólnotą wartości i wspólnotą opartą na praworządności” i że „jeśli dochodzi do naruszeń, mogą nastąpić sankcje”.





„Przemoc instytucjonalna”

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

– Przede wszystkim trzeba zrozumieć, bo to jest najistotniejsze, jaki cel mają Niemcy i państwa, które atakują Polskę. Niemcy robią to, co robiły zawsze, czy robiła to I, II, czy kolejna Rzesza, mianowicie chcą zdominować Polskę. Kiedyś mogły to robić, i najskuteczniejsze metody, jakie dobierali, to były metody militarne. Dzisiaj, żeby odebrać nam suwerenność, oni nie potrzebują już metod militarnych, wystarczy przemoc instytucjonalna – komentował w TVP Info europoseł Patryk Jaki.Polityk krytycznie odniósł się do roli polskiej opozycji w sporze z UE. – My nie musielibyśmy w ogóle toczyć tych sporów wewnątrz, gdyby nie działalność opozycji – wskazał.– Wracając do czasów, kiedy Polska upadła – Prusy, czy też Rosja nie mogłaby tak skutecznie działać i rozrywać Polski, gdyby nie to, że na terenie Polski wykorzystywała ludzi, którzy sprzyjali albo Fryderykowi, albo Katarzynie. Zawsze takich znalazła i skutecznie ich finansowała, dawała różne frukty i w taki sposób rozsadzała Polskę od wewnątrz – powiedział Patryk Jaki.