Prokuratura Europejska pisze list do KE ws. Polski. Kaleta: To symboliczne, że teraz

W środę po południu Prokuratura Europejska poinformowała, że zwróciła się do Komisji Europejskiej ws. Polski. – To symboliczne, że list został opublikowany właśnie teraz – mówi w rozmowie z portalem tvp.info wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

W dokumencie opublikowanym w mediach społecznościowych, czytamy, że „Europejski Prokurator Generalny skierował do KE pismo w związku z rozporządzeniem dotyczącym tzw. warunkowości”.



W środę TSUE uznał, że tzw. mechanizm warunkowości, uzależniający korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego jest zgodny z prawem UE. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.



Europejski Prokurator Generalny doszedł do wniosku, że skoro Polska nie należy do unijnej instytucji wymiaru sprawiedliwości, musi skierować pismo do komisji, działając „w interesie ochrony budżetu Unii” – napisano.



Zdaniem Sebastiana Kalety nie jest przypadkiem, że stanowisko prokuratury zostało opublikowane właśnie teraz. – To symboliczne, że minęło zaledwie kilka godzin od orzeczenia TSUE, a już zaczyna się szukanie pretekstów do mrożenia funduszy – skomentował wiceminister sprawiedliwości.



– Prokuratura Europejska, do której Polska nie dołączyła, chce, aby Polsce odebrać fundusze za… defraudację środków unijnych przez inne państwa – dodał polityk Zjednoczonej Prawicy.



Prokuratura Europejska tłumaczy także, że postanowiła zaalarmować KE, bo „za każdym razem, gdy prowadzi dochodzenie karne o charakterze transgranicznym, nie jest w stanie uzyskać dowodów znajdujących się w Polsce, a to negatywnie wpływa na przeciwdziałanie przestępczości, która negatywnie wpływa na budżet UE” – napisano.



Prokuratura Europejska została powołana na mocy Traktatu Lizbońskiego. Uczestnictwo w niej jest dobrowolne. Obecnie zrzesza 22 kraje członkowskie. „Polska uzależnia podpisanie porozumienia z Prokuraturą Europejską od uprzedniej nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego. To pozwoliłoby uznać organ Prokuratury Europejskiej (w polskim prawodawstwie – przyp. red.)” – czytamy w oświadczeniu.

���� Poland’s refusal to cooperate with the #EPPO: the European Chief Prosecutor has addressed a letter to the @EU_Commission in line with Recital 16 of Regulation (EU) 2020/2092 of 16 December 2020 on a general regime of conditionality for the protection of the ���� Budget. pic.twitter.com/8KY4KUzZDF — European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) February 16, 2022

Poza europejską prokuraturą znajdują się także Węgry i Szwecja, a status niepełnego członka mają Dania i Irlandia. Instytucja zajmuje się ściganiem nadużyć finansowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na budżet wspólnoty.