Debata w PE po wyroku TSUE. „Uważacie, że są narody lepsze i gorsze”

W Parlamencie Europejskim odbyła się dziś debata po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odrzucił skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości. Według konserwatywnych europosłów to przejaw nierównego traktowania poszczególnych członków Unii Europejskiej.

Komisja Europejska poinformowała w Strasburgu, że zamierza „sprawnie wdrożyć mechanizm warunkowości” w budżecie Unii, nazywany narzędziem „pieniądze za praworządność”. W najbliższym czasie komisarze mają przedstawić szczegółowe wytyczne w sprawie korzystania z tego narzędzia. W Parlamencie Europejskim odbyła się dziś debata po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



Komisarz ds. budżetu, Johannes Hahn, przypomniał w Strasburgu, że komisja wysłała już w ubiegłym roku w tej sprawie listy do dwóch krajów – w domyśle chodzi o Polskę i Węgry. Według Johannesa Hahna Komisja analizuje obecnie odpowiedzi tych państw. Komisarz dodał, że zgodnie z orzeczeniem TSUE mechanizm „pieniądze za praworządność” zostanie wykorzystany wtedy, gdy naruszenia zasad rządów prawa będą bezpośrednio powiązane z wydawaniem środków unijnych. – Daje to Unii odpowiednie narzędzia, by chronić swój budżet przed naruszeniami podstawowych założeń rządów prawa. W połączeniu z ugruntowanymi od dawna narzędziami daje to pewność, że pieniądze podatników trafiają tam, gdzie są potrzebne, i będą tworzyły wartość dodaną dla obywateli – powiedział.



Europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki zawrócił uwagę, że Komisja wysłała list w tej sprawie do Polski, która jest wysoko w rankingu wykorzystania środków unijnych, tymczasem komisarze nie żądali wyjaśnień od Republiki Czeskiej, gdzie miał miejsce skandal związany z nieodpowiednim wydatkowaniem środków unijnych. – Polska wybrała wasz system – zachodni, europejski – wskazał i przytoczył hiszpański system, gdzie parlament, tak jak w Polsce wybiera sędziów do rady większością trzech piątych głosów. – W podobnej sytuacji w Niemczech sędziowie nie mają nic do gadania. Politycy decydują, kto może zostać sędzią. I na to oskarżenie odpowiadacie przytoczonym w tym rozporządzeniu fragmentem z analizy Komisji Weneckiej, gdzie jest napisane, że niektóre państwa mogą to robić, bo mają lepszą kulturę i lepsze tradycje – wskazał Jaki. – Czyli uważacie, że są narody lepsze i narody gorsze – mówił europoseł PiS.

Usankcjonowaliście system, który u swoich podstaw ma rasistowskie założenie, że są gorsze i lepsze narody. Niszczycie UE i jeszcze jesteście z tego dumni

Wdrożenie mechanizmu warunkowości poparli dziś na sali obrad m.in.przekonywała w Strasburgu, że wprowadzenie takiego narzędzia nie jest przejawem konfliktu Unii Europejskiej z Polską.– To konflikt, w którym po jednej stronie są Unia Europejska i Polska konstytucja, a po drugiej – polski rząd – przekonywała. W ocenie konserwatystów mechanizm warunkowości może być wykorzystywany przez Brukselę do zwalczania rządów, które reprezentują inną opcję polityczną niż większość w Europarlamencie.