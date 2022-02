Rosyjska prowokacja? „Ich samoloty podleciały wyjątkowo blisko”

Kilka rosyjskich samolotów wojskowych zbliżyło się w miniony weekend na „ekstremalnie bliską” odległość do samolotu marynarki wojennej USA nad Morzem Śródziemnym – podała telewizja CNN. Rosyjskie maszyny miały wykonać „niebezpieczne i nieprofesjonalne” manewry.

Według CNN do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi, kiedy do samolotu patrolowego marynarki wojennej Boeing P-8 podleciało kilka samolotów rosyjskich. Źródła telewizji nie określiły, na jaką odległość zbliżyły się samoloty, ale manewry Rosjan zostały opisane jako „niebezpieczne i nieprofesjonalne”.



Incydent miał zostać zapisany na nagraniu wideo. Według Agencji Reutera odległość między samolotami mogła wynieść kilka stóp (jedna stopa to 30,48 cm).



Według raportów Pentagonu wkrótce potem doszło do kolejnego bliskiego spotkania rosyjskich i amerykańskich samolotów.



CNN podaje również, że do innego incydentu doszło we wtorek nad wschodnią Syrią, kiedy amerykańskie myśliwce odeskortowały rosyjski samolot transportowy i dwa bombowce, gdy Rosjanie nie poinformowali Amerykanów o ruchu swoich maszyn nad strefą z odpowiednim wyprzedzeniem, wbrew wcześniejszym ustaleniom.

