Druga asteroida trojańska Ziemi namierzona. Ma duży potencjał

Potwierdzono istnienie drugiej asteroidy trojańskiej Ziemi, czyli obiektu, który znajduje się na tej samej orbicie wokół Słońca, co nasza planeta. Według szacunków pozostanie ona na stabilnej orbicie przez następne 4 tysiące lat. Naukowcy oceniają, że obiekt może stać się bazą dla eksploracji Układu Słonecznego lub źródłem surowców.

Portal „Kopalnia Wiedzy” zwraca uwagę, że wiele planet w Układzie Słonecznym posiada asteroidy trojańskie. Na orbicie Marsa znamy 9 takich obiektów, Neptunowi towarzyszy 28 asteroid trojańskich, zaś Jowisz ma ich ponad 7 tysięcy. Jeżeli chodzi o Ziemię, pierwsza asteroida trojańska naszej planety została odkryta dopiero w 2011 roku. Kolejny obiekt, który mógł być taką asteroidą zauważono w 2020 roku. Dopiero teraz udało się potwierdzić podejrzenie.



Obiekt 2020 XL5 ma średnicę przekraczającą 1 kilometr, jest więc znacznie większy od pierwszej odkrytej asteroidy trojańskiej Ziemi, 2010 TK7, której średnica wynosi zaledwie 300 metrów.





źródło: KopalniaWiedzy.pl, CORDIS

Nowy obiekt po raz pierwszy dostrzeżono w grudniu 2020 roku, podczas obserwacji nieba w ramach badania Pan-STARRS. Zespół badawczy, częściowo wspierany przez finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt NEO-MAPP, starał się potwierdzić, że jest to faktycznie planetoida trojańska Ziemi. Aby zbadać orbitę planetoidy 2020 XL5, naukowcy wykorzystali dane archiwalne z lat 2012–2019 i w 2021 roku obserwowali ją z trzech naziemnych obserwatoriów.Planetoida 2020 XL5 znajduje się obecnie na stabilnej orbicie wokół, w punkcie Lagrange’a 4 Słońce-Ziemia (L4). Punkt Lagrange’a to punkt w przestrzeni, w którym małe ciało, pozostające pod wpływem sił grawitacyjnych dwóch dużych ciał, pozostaje w spoczynku względem nich. Chociaż w każdym układzie dwóch dużych ciał istnieje teoretycznie pięć punktów Lagrange’a, jedynie dwa z nich – L4 i L5 – są stabilne, zatrzymując małe ciała mimo niewielkich perturbacji ze strony zewnętrznych sił grawitacyjnych. Ze względu na tę stabilność planetoidy mają tendencję do zbierania się w tych miejscach. Według badania planetoida 2020 XL5 pozostanie w punkcie L4 przez co najmniej 4 tysiące lat.Chcąc określić orbitę obiektu, i przekonać się czy rzeczywiście mamy do czynienia z asteroidą trojańską naszej planety, naukowcy przejrzeli archiwa z lat 2012–2019 oraz rozpoczęli obserwacje z naziemnych teleskopów. Ustalono, że 2020 XL5 to typowa asteroida typu C, czyli najpowszechniejszego rodzaju asteroid. Charakteryzuje się on niskim albedo, czyli współczynnikiem odbicia, spowodowanym dużą zawartością węgla – jest niemal całkowicie czarna.Planetoidy trojańskie są trudne do zlokalizowania. Przyczyna tej trudności „jest związana z niekorzystną geometrią obserwacji obiektu orbitującego wokół punktów Ziemia–Słońce L4 lub L5 z naszej planety” – piszą autorzy badania. Innymi słowy,. „Przy takich geometriach obserwacje należy prowadzić przy wysokiej masie powietrza, w których to warunkach widoczność jest zazwyczaj gorsza, co w połączeniu z wyższym tłem od światła zodiakalnego dodatkowo zwiększa trudność tych poszukiwań” – wyjaśniają autorzy pracy.Aby zlokalizować planetoidę 2020 XL5, teleskop SOAR w Chile – jeden z trzech obserwujących ją teleskopów – został skierowany na zaledwie 15 stopni powyżej horyzontu, aby ją dostrzec, sięgając przez grubszą warstwę ziemskiej atmosfery, niż gdyby obiekt znajdował się wyżej na niebie. W tych trudnych warunkach trojańczyka można było zaobserwować dopiero na kilka minut przed świtem.„Jeśli uda nam się odkryć więcej trojańczyków Ziemi, a jednocześnie okaże się, że orbity niektórych spośród nich mają mniejszą inklinację, dotarcie na nie może stać się tańsze niż na nasz Księżyc. Mogą więc stać się idealnymi bazami wypadowymi do zaawansowanej eksploracji Układu Słonecznego, albo nawet pełnić rolę źródła zasobów” – zauważa współautor badania dr Cesar Briceño z amerykańskiego Krajowego Laboratorium Badawczego Astronomii Optyczno-Podczerwonej w artykule zamieszczonym na portalu „EarthSky”. Projekt NEO-MAPP (Near Earth Object Modelling and Payloads for Protection) zakończy się w 2023 roku.