Ogromna jednostka płonie na Atlantyku. Trwa akcja ratunkowa

Jednostki ratownictwa morskiego Portugalii prowadzą w środę u wybrzeży Azorów akcję gaszenia pożaru, jaki wybuchł na statku handlowym Felicity Ace pływającym pod banderą Panamy. Według portugalskich mediów ogień pojawił się w ładowni.

Jak ustaliła lizbońska telewizja SIC Noticias, po południu rozpoczęto ewakuację z płonącego statku ponad 20 członków załogi. Stacja powołująca się na władze portugalskiego ratownictwa morskiego zastrzegła jednak, że wciąż nie jest znana dokładna liczba przebywających na jednostce osób.



Telewizja przypomniała, że zbudowany w 2005 roku statek jest wyspecjalizowany do przewozu pojazdów, ma blisko 200 m długości i nieco ponad 30 m szerokości.



Zgodnie z informacjami służb ratowniczych w akcji gaszenia pożaru bierze udział co najmniej pięć jednostek, a także śmigłowce portugalskich sił zbrojnych.



Do zdarzenia doszło w odległości około 170 km na południe od wyspy Faial, wchodzącej w skład atlantyckiego archipelagu Azorów.



Według portugalskich mediów statek Felicity Ace wypłynął z ładunkiem samochodów z niemieckiego portu Emden do amerykańskiego Davisville.

