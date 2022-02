Kolejny samolot ląduje w Jasionce; NATO rozważa utworzenie nowych grup bojowych w regionie

Na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował kolejny samolot z amerykańskimi żołnierzami. Tymczasem, jak poinformował Jens Stoltenberg, ministrowie obrony państw członkowskich zdecydowali w środę w Brukseli o dalszym wzmocnieniu sojuszniczych możliwości odstraszania i obrony. Sekretarz generalny NATO doprecyzował, że przedstawiciele państw sojuszu rozważają utworzenie nowych grup bojowych w Europie Południowo-Wschodniej.

Na lotnisku Rzeszów Jasionka wylądował kolejny samolot z amerykańskimi żołnierzami z 80 Dywizji Powietrznodesantowej. Żołnierze mają wzmocnić wschodnią flankę NATO w sytuacji zagrożenia rosyjską inwazją na Ukrainę. Docelowo do Polski ma trafić 5 tysięcy żołnierzy. To wsparcie dla 4 tysięcy już pełniących służbę w naszym kraju w ramach tzw. wysuniętej obecności.



Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej w pierwszym dniu spotkania ministrów obrony państw Sojuszu w Brukseli wskazał, że jak dotąd nie widać „żadnych oznak deeskalacji; wycofywania żołnierzy czy sprzętu wojskowego; to oczywiście może się zmienić, ale na razie widzimy, że Rosja utrzymuje potężne siły inwazyjne, które są gotowe do ataku” – powiedział.



Ministrowie obrony państw członkowskich zdecydowali w środę o dalszym wzmocnieniu sojuszniczych możliwości odstraszania i obrony – poinformował Stoltenberg. Doprecyzował, że przedstawiciele państw NATO rozważają utworzenie nowych grup bojowych w Europie Południowo-Wschodniej.



Jeżeli zostanie to zatwierdzone, jedna z takich grup mogłaby stacjonować w Rumunii, która jest gotowa gościć taką jednostkę, a Francja zadeklarowała, że mogłaby jej przewodzić – przekazał szef NATO. Wyjaśnił, że kontyngent w Rumunii przypominałby składające się z sił kilku państw Sojuszu bojowe grupy batalionowe stacjonujące w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

– To działania, których spodziewamy się przed większą operacją militarną – powiedział sekretarz generalny NATO o ostatnich cyberatakach na ukraińskie instytucje, co zdaniem Kijowa należy łączyć z Moskwą.Stoltenberg zastrzegł jednocześnie, że pozostaje „” i ma nadzieję, że Rosja zdecyduje się na rozwiązanie dyplomatyczne, a nie militarne.